Teheran demantovao da je tražio primirje

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakei demantovao je da je njegova zemlja zatražila primirje od SAD.

Bakei je odbacio navode predsjednika SAD Donalda Trampa kao "lažne i neosnovane", prenio je AFP.

Teheran insistira da trenutno nema pregovora o okončanju rata i tokom dana je izvršio nove raketne napade na Izrael i zemlje u Persijskom zalivu koje su saveznice SAD.

Tramp je ranije saopštio da je novi iranski lider zatražio primirje i da će Vašington to razmotriti "kada Ormuski moreuz bude otvoren, slobodan i čist".

Tramp nije precizirao o kom iranskom lideru je riječ.