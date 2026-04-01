Teheran demantovao da je tražio primirje

SRNA

01.04.2026 20:25

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakei demantovao je da je njegova zemlja zatražila primirje od SAD.

Bakei je odbacio navode predsjednika SAD Donalda Trampa kao "lažne i neosnovane", prenio je AFP.

Teheran insistira da trenutno nema pregovora o okončanju rata i tokom dana je izvršio nove raketne napade na Izrael i zemlje u Persijskom zalivu koje su saveznice SAD.

Trump najavio kraj rata, cijene nafte odmah pale

Tramp je ranije saopštio da je novi iranski lider zatražio primirje i da će Vašington to razmotriti "kada Ormuski moreuz bude otvoren, slobodan i čist".

Tramp nije precizirao o kom iranskom lideru je riječ.

