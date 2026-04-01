Trump najavio kraj rata, cijene nafte odmah pale

Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima na 102 dolara nakon signala američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućem skorom završetku rata protiv Irana. Na londonskom tržištu barelom se poslijepodne trgovalo po 1,94 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 102,03 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 1,51 dolar i iznosio je 99,87 dolara.

Poruke iz Vašingtona

Pažnju tržišta privukle su nove poruke iz Vašingtona o ratu protiv Irana. SAD bi mogle završiti vojnu operaciju u Iranu u roku od dvije do tri sedmice, rekao je u utorak predsjednik Tramp, uz napomenu da bi dogovor s Teheranom mogao biti postignut, ali nije uslov za završetak rata.

U srijedu naveče Tramp planira obraćanje američkim građanima, rekavši poslijepodne u telefonskom razgovoru za Rojters da će jedna od tema biti nezadovoljstvo NATO-vim odbijanjem učešća u otvaranju Hormuškog moreuza.

Španija je američkim vojnim avionima zabranila prolaz kroz vazdušni prostor, a njen primjer slijedile su i Francuska i Italija. I Britanija je bila meta Trampove kritike zato što, kako je naveo američki predsjednik, nije pomogla SAD-u u svrgavanju vlasti u Teheranu.

Vans razgovarao s posrednicima

Američki potpredsjednik Džej Di Vans (J.D. Vance) razgovarao je u utorak s posrednicima o ratu protiv Irana, rekao je u srijedu upućeni izvor, uz napomenu da je predsjednik poručio da je spreman za primirje ako se ispune određeni američki zahtjevi, uključujući i otvaranje Hormuškog moreuza.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad moreuzom, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om i Izraelom i njihovim saveznicima. Iranske vlasti više puta su naglasile da moreuz nije zatvoren, ističući da brodovi „prijateljskih“ zemalja mogu proći u koordinaciji s iranskom mornaricom.