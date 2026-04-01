Odbijene molbe za pomilovanje osuđenih osoba

Odlučeno je da se pokrene postupak za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji.

Predsjedništvo je dalo odobrenje za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu i Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara o mehanizmima za podnošenje pritužbi u vezi s radnjama koje Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu provodi u BiH na osnovu Sporazuma između EU i BiH o operativnim aktivnostima.

K znanju je primljena informaciju Pravobranilaštva BiH u vezi sa izgradnjom centra za skladištenje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj na lokaciji Trgovska gora, saopšteno je iz Predsjedništva.

Od Savjeta ministara zatraženo je da hitno pristupi realizaciji zaključaka Predsjedništva BiH od 12. januara i u pisanoj formi informiše Predsjedništvo BiH o tome u roku od 15 dana.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju informaciju o aktivnostima Federalnog ministarstva životne sredine i turizma, Federalnog zavoda i institucija Unsko-sanskog kantona u vezi s namjerom Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na Trgovskoj gori.

Predsjedništvo je odobrilo zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i Kabineta zamjenika premijera i Ministarstva spoljnih poslova i turizma Republike Malte o saradnji u oblasti turizma.

Predsjedništvo BiH je odlučilo da prihvati više sporazuma i odredi potpisnike. Riječ je o sporazumu o grantu i projektu između KfV-a i BiH u iznosu od 19.930.000 za projekat vjetroelektrana Vlašić, te sporazumu o zajmu i projektu između KfV-a i BiH u iznosu od 16.500.000 za projekat izgradnje vjetroelektrane Vlašić, kao i sporazumu o grantu i projektu između KfV-a i BiH u iznosu od 2.000.000 evra za vjetroelektranu Vlašić.

Zatim, o sporazumz o grantu između BiH i Evropske investicione banke za vjetroelektranu Poklečani, ugovora o grantu /Koridor pet Ce Mostar Sjever - Mostar Jug/ između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.

Odnosi se i na prihvatanje sporazuma o finansiranju višegodišnje akcije za BiH za period 2025 - 2027. godine, između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH koju predstavlja Direkcija za evropske integracije, kao i memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

Takođe, donesena je odluka o prihvatanju formalnog sporazuma o pristupanju BiH Akademiji za evropsko pravo u Triru između BiH koju predstavlja Ministarstvo pravde u Savjetu ministara i Akademije.

Predsjedništvo je donijelo odluku o pristupanju BiH Haškoj konvenciji o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima iz 2019. godine.

Donesene su i odluke o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika, a odnose se na sporazum između Savjeta ministara i Vlade Italije o osnivanju i funkcionisanju Italijanskog instituta za kulturu u Sarajevu, te na ugovor između BiH i Australije o socijalnom osiguranju i Administrativni sporazum za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Australije o socijalnom osiguranju.

K znanju je primljena i informacija o provođenju bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj saradnji, trgovinskih i sporazuma o slobodnoj /preferencijalnoj/ trgovini koje je BiH zaključila sa drugim državama.

Prihvaćen je Sporazum između BiH i Ujedinjenih Arapskih Emirata o unapređenju i zaštiti investicija, a van snage je stavljena odluka od 7. februara 2025. godine.

U saopštenju je navedeno da je Predsjedništvo saglasno s pokretanjem postupka otkazivanja Konvencije o nezaposlenosti, u skladu s odredbama same konvencije i međunarodnog ugovornog prava.