Dodik: Zadovoljstvo jer se nastavlja realizacija projekata usmjerenih za podršku penzionerima

"Drago mi je da i ove godine nastavljamo realizaciju projekta koji sam u ranijem periodu inicirao s Udruženjem penzionera u cilju unapređenja kvaliteta života naših penzionera", napisao je Dodik na Iksu.

Iz budžeta predsjednika Republike Srpske za ovu godinu izdvojeno je 1,5 miliona KM za besplatnu banjsku rehabilitaciju 6.000 penzionera u banjama širom Srpske.