Isplaćeno 7,9 miliona KM za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

01.04.2026 16:05

Исплаћено 7,9 милиона КМ за подстицаје у пољопривредној производњи
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, danas je, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, isplatilo 7.906.400 KM za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i to za 644 korisnika.

"Isplaćene su sljedeće mjere - regresirano dizel gorivo za 2025. godinu (maj-novembar) u iznosu od 4.302.614 KM, podrška samozapošljavanju inženjera poljoprivrede u iznosu od 639.990 KM, podrška za podizanje novih zasada u iznosu od 466.000 KM, podrška za očuvanje autohtonih rasa u iznosu od 26.100 KM", saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Istakli su da su isplaćena sredstva i za podršku uspostavljanju testnih stanica u pčelarstvu u iznosu od 19.994 KM.

"Takođe su isplaćene i naredne mjere - podrška sufinansiranju premije osiguranja u iznosu od 945.242 KM, podrška za podizanje protivgradne mreže u iznosu od 151.967 KM, podrška za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji u iznosu od 264.819 KM, podrška za nabavku opreme za preradu i skladištenje na gazdinstvu u iznosu od 802.268 KM, podrška za investicije u navodnjavanju i kupovinu plastenika u iznosu od 71.898 KM i podrška za nabavku junica u iznosu od 215.508 KM", ističe se u saopštenju.

