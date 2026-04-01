Cvijanović: Sa Ginkelom razgovor o unapređenju ekonomske saradnje i Južnoj interkonekciji

01.04.2026 18:22

Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији
Foto: X/Zeljka Cvijanovic

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su danas u Predsjedništvu razgovarali sa otpravnikom poslova SAD u BiH Džonom Ginkelom i rukovodstvom kompanije "AAFS Infrastructure and Energy LLC" o projektu Južne interkonekcije.

Cvijanovićeva je na Iksu navela da je razgovarano o daljem unapređenju ekonomske saradnje i potencijalnim budućim inicijativama usmjerenim ka zajedničkom prosperitetu.

