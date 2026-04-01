Zdravstveni radnici u Kantonu Sarajevo ne prihvataju ponudu Vlade: Najavili proteste

Zdravstveni radnici u Kantonu Sarajevo koji traže povećanje satnice sa 3,74 KM na pet KM, nisu prihvatili prijedlog resornog ministarstva i kantonalne Vlade da im satnica bude uvećana za devet feninga i najavili su proteste.

Predstavnici Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo razočarani su današnjim sastankom sa pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo, jer im je ponuđeno povećanje satnice za tri odsto.

Predsjednik Sinidkata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković rekao je da su zdravstveni radnici spremni na sve kako bi njihovi zahtjevi bili ispunjeni, prenose federalni mediji.

- Vlada medicinskoj sestri nudi povećanje plate od 40 KM, a ljekaru 80 KM, što je više nego sramno. Radnici u zdravstvu neće dozvoliti da im Vlada uradi ono što je napravila budžetskim korisnicima. Pozivamo ih da se uozbilje - rekao je Sadiković.