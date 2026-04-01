Vico Zeljković nakon Italije poslao jasnu poruku

Bosna i Hercegovina sinoć se plasirala na drugo Svjetsko prvenstvo u istoriji nakon dramatične pobjede nad reprezentacijom Italije 1:1 (4:1).

Tim povodom pred novinare su izašli predsjednik N/FS BiH Vico Zeljković, selektor Sergej Barbarez, napadač Edin Džeko i direktor bh. reprezentacije Emir Spahić.

"Prije svega, želim da čestitam našim igračima, a posebno selektoru Barbarezu, direkotru Spahiću i kapitenu Džeki. Moram biti ličan i zahvaliti se Aleksanderu Čeferinu što je došao da nas podrži. Veliki smo prijatelji. Ne želimo stati ovdje. Na Mundijal nećemo ići kao turisti i biće nam cilj da prođemo grupu. Nemojmo stvarati pritisak i pustimo igrače da uživaju u ovom rezultatu", kazao je Vico Zeljković.

Predsjednik Saveza je najavio i borbu za plasman na prvo Evropsko prvenstvo u istoriji BiH, koje se održava 2028. godine u Velikoj Britaniji, kao i izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici.

"Trenutni stadion u Zenici treba da se ruši i da se gradi nacionalni stadion", rekao je.

Nakon Zeljkovića, kratko je riječ preuzeo i selektor Barbarez:

"Želim se zahvaliti mojim saigračima, mojim 'fajterima'".