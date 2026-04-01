Muškarac stradao od strujnog udara na željezničkoj stanici: Vatrogasci skidali tijelo

Na željezničkoj stanici Pančevački most došlo je do teške nesreće u kojoj je život izgubila jedna muška osoba.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, uzrok smrti je strujni udar visokog napona.

Detalji nesreće

Tragedija se dogodila 29. marta oko 19 časova. Kako se saznaje, muškarac se popeo na jedan od vagona koji su se nalazili na kolosjeku, nakon čega je ušao u zonu smrtonosnog električnog luka. Snažan strujni udar odbacio je žrtvu, a od siline napona garderoba na muškarcu se zapalila.

Intervencija hitnih službi

Odmah po prijavi, na lice mjesta upućene su ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

Vatrogasci su morali da intervenišu kako bi tijelo nastradalog bezbedno spustili sa krova vagona.

Na tijelu žrtve bile su vidljive teške opekotine koje su odmah ukazivale na fatalan ishod.

Istraga u toku

Uviđaj je obavljen na licu mjesta, a prema nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), telo je transportovano na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanja identiteta stradalog.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja, kao i razlog zbog kojeg se muškarac nalazio na vagonu.

(Telegraf.rs)