Експлодирао још један Старлинк сателит

Након сличног инцидента из децембра, још један Старлинк сателит је необјашњиво експлодирао.
Компанија СпацеИкс саопштила је да је изгубила контакт са Старлинк сателитом након што је дошло до "аномалије". СпацеИкс не наводи шта се тачно догодило, али компанија за праћење свемира Лео Лабс каже да је "одмах детектовала десетак објеката у близини" сателита Старлинк 34343 након инцидента.
"Најновије анализе показују да догађај не представља нови ризик за Међународну свемирску станицу, њену посаду, нити за предстојеће лансирање НАСА-ине мисије Артемис II", навео је СпацеИкс у поруци објављеној на платформи Икс. Очекује се да ће сателит и фрагменти сагорети у атмосфери у року од неколико недеља. СпацеИкс наводи да ради на утврђивању основног узрока.
СпацеИкс је претрпио сличну епизоду у децембру, када је изненада изгубио комуникацију са сателитом који је такође, по свему судећи, експлодирао. Тај инцидент се догодио само недјељу дана након замало избегнутог судара са кинеским сателитом.
Најновија незгода догодила се на око 560 км изнад Земље, у све гушћем подручју познатом као ниска Земљина орбита, гдје се тренутно прати преко 24.000 објеката, укључујући свемирски отпад и око 10.000 Старлинк сателита.
У јануару је СпацеИкс затражио одобрење од ФЦЦ-а (Федералне комисије за комуникације) за "до милион сателита" како би креирао орбиталне дата центре. "Недавно смо поднијели захтјев за лиценцирање до милион АИ сателита", изјавила је председница и оперативна директорка компаније СпацеИкс, Гвин Шотвел, у недавном профилу за магазин Тиме. "Изненађена сам што то није изазвало више медијске пажње. Била сам сигурна да ће то бити велика вијест".
