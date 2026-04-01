Prognoza koja će mnoge razočarati: Evo kakvo nas vrijeme očekuje poslije Vaskrsa

01.04.2026 14:02

Do vikenda u našem regionu jesenje vrijeme, onda otopljenje, pa opet pogoršanje.

Od danas počinje uticaj ciklona uz spuštanje hladnog vazduha sa sjevera.

Poboljšanje i osjetno otopljenje se očekuje od vikenda, ali jutarnji proračuni ponovo “prijete” pogoršanjem i zahlađenjem poslije 12. aprila, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

"Od danas ka nama svoj uticaj širi jak ciklon sa centrom u okolini Sicilije, dok se sa sjevera spušta nova količina hladnog vazduha. Padavine će kasno poslije podne i uveče zahvatiti južne dijelove regiona i širiti se ka sjeveru. Padaće kiša, a na planinama preko 800 metara nadmorske visine će ponovo biti susnježice i vlažnog snijega. Dnevni maksimumi od 4 do 14 stepeni", navodi se u objavi.

Društvo

Meteorolozi upozorili na velike padavine i jak vjetar

Preovladavaće umjereno do znatno oblačno, na zapadu regiona i nad sjevernim Jadranom uglavnom suvo, ali nad ostalim dijelovima uz kišu povremeno i snijeg preko 800 metara nadmorske visine. Padavine neće biti tako obilne kao kod prošlog ciklona, ali će planinski dijelovi BiH, Crne Gore i Srbije akumulirati od 35 do 45 milimetara taloga. Nad ostalim pred‌jelima uglavnom do 10 milimetara. Duvaće umjeren, povremeno i jak sjeverni vjetar, a duž Jadrana jaka i olujna bura. Temperature vazduha znatno ispod prosjeka, najčešće od 4 do 12 stepeni Celzijusa.

Za vikend se očekuje jačanje anticiklona, stabilizacija i otopljenje, tako da bi se već u ned‌jelju maksimumi kretali od 14 do 21 stepen.

"Prijatno proljetno vrijeme će nas pratiti negd‌je do oko 12. aprila. Biće pretežno sunčano uz svježe noći, bez mraza i dnevne maksimume od 15 do 23 stepena. Međutim, poslije tog datuma ima najava da je moguće novo zahlađenje, te bi sredina mjeseca ponovo mogla biti kišovita i relativno hladna", navodi se u objavi.

Više iz rubrike

Метеоролози упозорили на велике падавине и јак вјетар

Društvo

Meteorolozi upozorili na velike padavine i jak vjetar

4 d

0
Није само плата: Радници у БиХ јасно поручили шта желе од послодаваца

Društvo

Nije samo plata: Radnici u BiH jasno poručili šta žele od poslodavaca

4 d

0
Козара-снијег

Društvo

Apel posjetiocima da ne dolaze na Mrakovicu

4 d

0
Ватрогасци помогли електричарима

Društvo

Vatrogasci priskočili u pomoć električarima u Prnjavoru - VIDEO

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

