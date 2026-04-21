Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

21.04.2026 22:53

Foto: Pexels/Phúc Phạm

Probavni sistem ne reaguje jednako na sve namirnice, a određene vrste povrća, iako potpuno sigurne za konzumaciju bez kuvanja, mogu biti izazovne za želudac.

Kod nekih ljudi uzrokuju nadutost, težinu ili nelagodu, naročito ako se konzumiraju u većim količinama ili bez prethodne pripreme.

U nastavku su namirnice koje se često jedu sirove, ali mnogima mogu zadavati probavne probleme.

Luk

Sirovi luk čest je dodatak salatama i sendvičima, ali kod mnogih može izazvati nadutost, žgaravicu ili iritaciju želuca. Razlog su sumporne molekule koje su izražene u sirovom obliku. Kratko mariniranje ili lagano dinstanje može ublažiti njegov intenzitet.

Paprika

Iako je osvježavajuća i puna vitamina C, sirova paprika nekima je teška za probavu zbog svoje kožice. Može uzrokovati nadutost ili osjećaj težine, naročito kod osjetljivijeg probavnog sistema. Guljenje ili kratko pečenje često olakšava probavu.

Krastavac

Na prvi pogled lagan i hidratantan, krastavac kod nekih ljudi izaziva nelagodu. Razlog može biti njegova kožica i sjemenke. Uklanjanje sjemenki ili odabir manjih, mlađih krastavaca može pomoći.

Mrkva

Sirova mrkva zdrava je i popularna, ali zbog svoje tvrde strukture može biti zahtjevnija za probavu, naročito u većim količinama. Lagano kuvanje ili ribanje čini je pristupačnijom za želudac.

Brokula

Iako se može jesti sirova u salatama, brokula sadrži vlakna i spojeve koji mogu uzrokovati nadutost. Blanširanje može znatno smanjiti taj efekt, a pritom zadržati većinu hranjivih supstanci,

Karfiol

Slično brokuli, i cvjetača je poznata po tome da može izazvati gasove i nelagodu kada se jede sirova. Kratka termička obrada pomaže razgradnji molekula odgovornih za takve reakcije.

(Zadovoljna.hr)

