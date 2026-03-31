UIO BiH: Pojačane kontrole kratkoročnog iznajmljivanja smještaja

31.03.2026 14:51

УИО БиХ: Појачане контроле краткорочног изнајмљивања смјештаја

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pojačaće kontrole obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica, s obzirom na to da je analiza pokazala da u BiH postoji znatan broj onih koji nisu registrovani za PDV, a ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

Iz Uprave najavljuju da će aktivnosti na terenu provesti dva puta tokom godine, pri čemu će početi u junu.

Uprava poziva lica koja nisu registrovana za PDV, a bave se kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica i ostvaruju godišnji promet iznad 100.000 KM, da što prije podnesu zahtjev za registraciju u sistem PDV-a i na taj način izbjegnu kažnjavanje.

One koji su već registrovani obveznici pozivaju da još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i PDV prijave, te eventualne nepravilnosti koriguju.

Licima koja prilikom iznajmljivanja stambenih jedinica na kratak rok koriste platforme inostranih lica, poput "Bukinga", "Loktripa" i ostalih, iz Uprave skreću pažnju na obavezu obračuna i plaćanja PDV-a.

