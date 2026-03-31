SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

Opštinsko vijeće Kaknja je na današnjoj sjednici usvojilo Odluku o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja za 2026. godinu, a najvažnije priznanje "Grb Opštine Kakanj" dobio je njen aktuelni gradonačelnik Mirnes Bajtarević.
Opština je javni poziv za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja objavila 3. marta ove godine i to za priznanja "Grb Opštine Kakanj", dvije "Plakete s diplomom" i tri "Zahvalnice".
Stiglo je ukupno devet prijava, od čega četiri za "Grb Opštine Kakanj". Osim gradonačelnika Bajtarevića, za to priznanje su prijavljeni još Senka Balorda, JU Centar za socijalni rad Kakanj i Neformalna grupa građana "Kilometar života".
Komisija za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja Opštine Kakanj donijela je odluku o dodjeli priznanja 26. marta, a Opštinsko vijeće je danas potvrdilo tu odluku.
"U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić, a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja Opštine Kakanj za 2026. godinu s 23 glasa za, 2 protiv i 2 uzdržana. Grb Opštine Kakanj dodijeljen je Mirnesu Bajtareviću, Plakete sa diplomom: Senki Balordi i JU Centar za socijalni rad Kakanj, a Zahvalnice: Ljubi Šarac, Nailu Begiću i Neformalnoj grupi građana 'Kilometar života'", navodi se u odluci Opštinskog vijeća.
Bajtarević je inače SDA-ov načelnik Kaknja, koji je na tu funkciju izabran 15. novembra 2020. godine, a prethodno je bio opštinski odbornik te direktor Javnog preduzeća "Grijanje".
