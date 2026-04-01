Savjet ministara: Razmotriti inicijativu o gradnji mosta između Srpca i Davora

SRNA

01.04.2026 17:12

Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

Savjet ministara zadužio je Ministarstvo komunikacija i transporta da razmotri inicijativu o izgradnji mosta preko rijeke Save između opština Srbac u Republici Srpskoj i Davor u Hrvatskoj i uspostavljanju graničnog prelaza, kako bi bio olakšan prelaz za ljude i robu.

Savjet ministara na današnjoj sjednici zadužio je Ministarstvo komunikacija i transporta i da ga informiše o realizaciji ove inicijative koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.

Na sjednici Savjeta ministara izražena je snažna podrška realizaciji projekta "Mediteranski koridor: željeznička dionica Šamac – Doboj – Rječica na Koridoru "Pet ce" koji je ocijenjen veoma važnim za BiH.

Direkcija za evropske integracije će o ovom zaključku informisati Generalni direktorat za proširenje i istočno susjedstvo Evropske komisije.

Zaključak je donesen tokom razmatranja informacije Direkcije za evropske integracije o prioritetima u procesu pristupanja BiH EU, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara usvojio je informaciju Ministarstva bezbjednosti u vezi sa požarnom sezonom za prošlu godinu i korištenje NICS tehnologija, održanoj početkom februara u Tarčinu.

Informaciju prati set zaključaka usmjerenih na unapređenje međuinstitucionalne saradnje i koordinacije između nadležnih tijela zaštite i spasavanja na svim nivoima vlasti u BiH, Oružanih snaga BiH i međunarodnih partnera, te na sistemsku primjenu savremenih digitalnih alata za upravljanje kriznim situacijama.

Realizacija ovih zaključaka, pripremljenih na osnovu ranijih iskustava i pravovremenost njihovog donošenja, u funkciji je osiguranja efikasnijeg odgovora na požare u BiH u ovoj godini.

