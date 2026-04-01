Delta ekspresno evakuisana, stvaraju se gužve

Zbog nove dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u tržnom centru Delta policija je evakuisala prisutne.
Kao što je bio slučaj i prije tri dana, ponovo se stvaraju gužve u saobraćaju na jednoj od najprometnijih ulica u Banjaluci.
Ispred tržnog centra ostalo je svega nekoliko automobila, a policija vrši protivdiverzioni pregled.
