Elek: Odlukom Vlade Srpske da obezbijedi više od milijardu KM za gasovod biće gasifikovano više od 65 odsto teritorije

Izgradnjom magistralnog gasovoda od Šepka do Novog Grada, za koji će iz budžeta Republike Srpske biti obezbijeđeno 1.029.477.150 KM, biće gasifikovano više od 65 odsto teritorije Srpske, izjavio je direktor kompanije "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek.

Elek je naveo da je Vlada, nakon obavljene tenderske procedure, utvrdila da je kompanija "Sarajevo-gas", kao ovlaštena firma, u ime Vlade Republike Srpske, sprovela svu proceduru i dala saglasnost za potpisivanje ugovora za izgradnju magistralnog gasovoda.

"Gasovod je dužine 500 kilometara, uključuje 18 gasnih stanica, 18 potiskivačkih stanica", pojasnio je Elek.

On je napomenuo da je u toku gasifikacija istoka Republike Srpske, opština Šekovići, Milići i Vlasenica, te da je već gasifikovano Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža.

"Uradili smo gasifikaciju Jahorine i postavili gasnu stanicu na Palama", rekao je Elek.

On je rekao da je time, u posljednje tri godine, veći dio istoka Srpske gasifikovan, dodajući da će novim projektom biti gasifikovan i zapad.

"Ostaje nam samo još Hercegovina i nadam se da ćemo vrlo brzo sa našim partnerima iz Federacije BiH uraditi gasovod od Sarajeva do Goražda. Time bi sto odsto teritorije Republike Srpske gasifikovali", naveo je Elek za Srnu.