Dramatična scena u Hrvatskoj: Bura prevrnula kamp-prikolicu

01.04.2026 17:37

Драматична сцена у Хрватској: Бура преврнула камп-приколицу
Foto: Facebook/Novi list

Snažni udari bure, koji su na Krčkom mostu dostizali brzine veće od 140 kilometara na sat, izazvali su ozbiljan incident u srijedu poslijepodne.

Prema dostupnim informacijama, vozač kombija s kamp-prikolicom oko 14.30 sati zanemario je zabranu saobraćaja koja je vrijedila za vozila s prikolicama, piše Novi list.

Nedugo nakon što je ušao na most, jak vjetar prevrnuo je prikolicu koja je potom ostala visiti na zaštitnoj ogradi.

Zbog opasnosti i blokade saobraćajnice, nadležne službe oko 15 sati odlučile su potpuno zatvoriti Krčki most.

Za sada nema potvrda o eventualnim povrijeđenima, a očekuje se da će uklanjanje prevrnute prikolice biti složen i dugotrajan proces.

Pročitajte više

Облачно вријеме и олуја

Zanimljivosti

Misteriozni bljeskovi na nebu iz 1950. i dalje zbunjuju

4 d

0
Од сада можете промијенити корисничко име мејла!

Nauka i tehnologija

Od sada možete promijeniti korisničko ime mejla!

4 d

0
Марин Ле Пен: Желим да се кандидујем за предсједницу, не желим утјешно мјесто премијера

Svijet

Marin Le Pen: Želim da se kandidujem za predsjednicu, ne želim utješno mjesto premijera

4 d

0
Тежак удес на Славији: Петоро повријеђених, међу њима и трудница

Srbija

Težak udes na Slaviji: Petoro povrijeđenih, među njima i trudnica

4 d

0

Više iz rubrike

Пуцњава у Глини: Пронађено тијело жене, мушкарац рањен

Region

Pucnjava u Glini: Pronađeno tijelo žene, muškarac ranjen

4 d

0
Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

Region

Užas u školskom dvorištu: Prišao djetetu i počeo da ga udara

4 d

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Region

Vlada Hrvatske pušta na tržište 35.000 tona dizela iz obaveznih zaliha

4 d

1
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Region

Najnoviji detalji: Iz Save do sada izvučeno 30 ljudi

4 d

1

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

