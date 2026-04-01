Dramatična scena u Hrvatskoj: Bura prevrnula kamp-prikolicu

Snažni udari bure, koji su na Krčkom mostu dostizali brzine veće od 140 kilometara na sat, izazvali su ozbiljan incident u srijedu poslijepodne.

Prema dostupnim informacijama, vozač kombija s kamp-prikolicom oko 14.30 sati zanemario je zabranu saobraćaja koja je vrijedila za vozila s prikolicama, piše Novi list.

Nedugo nakon što je ušao na most, jak vjetar prevrnuo je prikolicu koja je potom ostala visiti na zaštitnoj ogradi.

Zbog opasnosti i blokade saobraćajnice, nadležne službe oko 15 sati odlučile su potpuno zatvoriti Krčki most.

Za sada nema potvrda o eventualnim povrijeđenima, a očekuje se da će uklanjanje prevrnute prikolice biti složen i dugotrajan proces.