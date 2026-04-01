Marin Le Pen: Želim da se kandidujem za predsjednicu, ne želim utješno mjesto premijera

Liderka desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen potvrdila je da želi da se kandiduje za predsjednicu Francuske 2027. godine, ukoliko joj pravosuđe to dozvoli.

Le Pen je u intervjuu za "Parizjen" naglasila da njen cilj nije premijerska funkcija u slučaju da ne uspje da se kandiduje za funkciju predsjednika, jer "ne traži utješnu nagradu".

"Dogovoreno je između Žordana (Bardele) i mene da, ako me pravosudni sistem ne spriječi, budem kandidat na predsjedničkim izborima, a on će biti moj premijer", potvrdila je ona, prenio je danas BFM TV.

Sudski epilog o mogućnosti njene kandidature očekuje se 7. jula, nakon što je prvostepenom presudom dobila petogodišnju zabranu obavljanja javne funkcije.

Le Pen je odbacila značaj razlika u anketama i potencijalnih saveza Bardele sa drugim desničarskim partijama, ističući da su "glavna poenta anketa i i dalje visok rejting kandidata RN u prvom krugu".