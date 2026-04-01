Epstin sve vrijeme ismijavao princa Endrua i njegovu suprugu, ovako je govorio o kraljevskom paru

Prema medijskim izveštajima zasnovanim na objavljenoj prepisci, Epstajn nije bio samo u poznanstvu sa princom Endruom i njegovom bivšom suprugom Sarom Ferguson, već je sa njima imao i bliske odnose, uključujući navodne finansijske usluge i privatnu komunikaciju u kojoj se pominju i članovi porodice.

Putovanje u Ameriku sa ćerkama

Jedan od detalja koji je izazvao posebnu pažnju odnosi se na 2009. godinu, kada je, prema elektronskoj prepisci, Epstajn navodno platio putovanje Sare Ferguson i njenih ćerki, princeza Beatris i Judžini, u Sjedinjene Američke Države. U pitanju je bio let vredan 14.080 dolara, a izveštaji navode da je put organizovan svega nekoliko dana nakon što je Epstin pušten iz zatvora.

U isto vreme, prema objavljenim mejlovima, Sara Ferguson mu se obraćala veoma prisno. U jednoj poruci, kako prenose mediji, nazvala ga je „najboljim prijateljem“i „bratom kojeg sam oduvek želela“.

Prepiska koja je izazvala novu buru

Međutim, novi dokumenti ukazuju i na drugu stranu tog odnosa. U jednoj poruci koju je Epstajn razmenio sa prijateljem navodno se ismeva naslov u vezi sa finansijskim problemima Sare Ferguson. U prepisci se pominje naslov o tome da je Endru „prodavao ćerke da otplati dugove Sare Ferguson“, nakon čega je neimenovani sagovornik, prema dostupnim navodima, odgovorio da se toliko smejao da se zagrcnuo.

Ovakvi detalji dodatno su pojačali interesovanje javnosti za prirodu odnosa između Epstjna i bivših supružnika iz kraljevske porodice, posebno zbog toga što su se u prepisci, prema objavljenim navodima, pominjale i njihove ćerke.

Navodi o bliskosti sa Sarom Ferguson

Prema ranijim izveštajima, Sara Ferguson bila je u prijateljskim odnosima sa Epstajnom i godinama nakon što su njegove kontroverze već bile poznate. U pojedinim tekstovima navodi se i da mu je nudila poseban tretman prilikom boravka u Londonu, uključujući pristup prostoru povezanom sa kraljevskom rezidencijom. Nema javno dostupnih podataka da je protiv Sare Ferguson podignuta optužnica u vezi sa ovim navodima, ali su nova otkrića dodatno pojačala pritisak javnosti.

Novi problemi za princa Endrua

U međuvremenu, princ Endru se suočio i sa novim pravnim problemima. Britanski mediji izvestili su da je 19. februara 2026. godine, na svoj 66. rođendan, uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, dok je policija istovremeno pretresala njegove nekretnine u Norfolku i Berkširu. Prema tim izveštajima, istraga se odnosi na navode da je delio poverljive informacije sa Epstinom dok je obavljao javnu funkciju. Do sada nije potvrđeno da je protiv njega podignuta optužnica, a on je ranije negirao bilo kakvu krivicu.

(kurir)