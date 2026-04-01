Logo
Large banner

Трумп најавио крај рата, цијене нафте одмах пале

Аутор:

АТВ
01.04.2026 19:02

Коментари:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте пале су у сриједу на међународним тржиштима на 102 долара након сигнала америчког предсједника Доналда Трампа о могућем скором завршетку рата против Ирана. На лондонском тржишту барелом се послијеподне трговало по 1,94 долара нижој цијени него на јучерашњем затварању трговине, од 102,03 долара. На америчком тржишту био је јефтинији за 1,51 долар и износио је 99,87 долара.

Поруке из Вашингтона

Пажњу тржишта привукле су нове поруке из Вашингтона о рату против Ирана. САД би могле завршити војну операцију у Ирану у року од двије до три седмице, рекао је у уторак предсједник Трамп, уз напомену да би договор с Техераном могао бити постигнут, али није услов за завршетак рата.

У сриједу навече Трамп планира обраћање америчким грађанима, рекавши послијеподне у телефонском разговору за Ројтерс да ће једна од тема бити незадовољство НАТО-вим одбијањем учешћа у отварању Хормушког мореуза.

Шпанија је америчким војним авионима забранила пролаз кроз ваздушни простор, а њен примјер слиједиле су и Француска и Италија. И Британија је била мета Трампове критике зато што, како је навео амерички предсједник, није помогла САД-у у свргавању власти у Техерану.

Ванс разговарао с посредницима

Амерички потпредсједник Џеј Ди Ванс (J.D. Vance) разговарао је у уторак с посредницима о рату против Ирана, рекао је у сриједу упућени извор, уз напомену да је предсједник поручио да је спреман за примирје ако се испуне одређени амерички захтјеви, укључујући и отварање Хормушког мореуза.

Иран је због америчко-израелских напада преузео контролу над мореузом, забранивши транзит бродова повезаних са САД-ом и Израелом и њиховим савезницима. Иранске власти више пута су нагласиле да мореуз није затворен, истичући да бродови „пријатељских“ земаља могу проћи у координацији с иранском морнарицом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Cijene nafte

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одбијене молбе за помиловање осуђених особа

БиХ

Одбијене молбе за помиловање осуђених особа

4 д

0
Недељко Елек

Република Српска

Елек: Одлуком Владе Српске да обезбиједи више од милијарду КМ за гасовод биће гасификовано више од 65 одсто територије

4 д

21
Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

Бања Лука

Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

4 д

0
Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

БиХ

Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

4 д

0

Више из рубрике

Марин Ле Пен: Желим да се кандидујем за предсједницу, не желим утјешно мјесто премијера

Свијет

Марин Ле Пен: Желим да се кандидујем за предсједницу, не желим утјешно мјесто премијера

4 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

4 д

0
Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.

Свијет

Цјеновни шок у 12 сати у Њемачкој

4 д

0
Фридрих Мерц

Свијет

Мерц: "Рат са Ираном могао би јаче погодити Европу него пандемија ковида"

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner