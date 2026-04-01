Трумп најавио крај рата, цијене нафте одмах пале

Цијене нафте пале су у сриједу на међународним тржиштима на 102 долара након сигнала америчког предсједника Доналда Трампа о могућем скором завршетку рата против Ирана. На лондонском тржишту барелом се послијеподне трговало по 1,94 долара нижој цијени него на јучерашњем затварању трговине, од 102,03 долара. На америчком тржишту био је јефтинији за 1,51 долар и износио је 99,87 долара.
Пажњу тржишта привукле су нове поруке из Вашингтона о рату против Ирана. САД би могле завршити војну операцију у Ирану у року од двије до три седмице, рекао је у уторак предсједник Трамп, уз напомену да би договор с Техераном могао бити постигнут, али није услов за завршетак рата.
У сриједу навече Трамп планира обраћање америчким грађанима, рекавши послијеподне у телефонском разговору за Ројтерс да ће једна од тема бити незадовољство НАТО-вим одбијањем учешћа у отварању Хормушког мореуза.
Шпанија је америчким војним авионима забранила пролаз кроз ваздушни простор, а њен примјер слиједиле су и Француска и Италија. И Британија је била мета Трампове критике зато што, како је навео амерички предсједник, није помогла САД-у у свргавању власти у Техерану.
Амерички потпредсједник Џеј Ди Ванс (J.D. Vance) разговарао је у уторак с посредницима о рату против Ирана, рекао је у сриједу упућени извор, уз напомену да је предсједник поручио да је спреман за примирје ако се испуне одређени амерички захтјеви, укључујући и отварање Хормушког мореуза.
Иран је због америчко-израелских напада преузео контролу над мореузом, забранивши транзит бродова повезаних са САД-ом и Израелом и њиховим савезницима. Иранске власти више пута су нагласиле да мореуз није затворен, истичући да бродови „пријатељских“ земаља могу проћи у координацији с иранском морнарицом.
