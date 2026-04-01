Donaruma: "Plakao sam od tuge"

Italija je i po treći put zaredom ostala bez Mundijala, a to nije lako palo golmanu Đanluiđiju Donarumi.

Imao je svoje momente član Mančester sitija kada je ulazio u sukob sa igračima Bosne i Hercegovine, a kasnije u penal seriji nije uspio da odbrani nijedan jedanaesterac.

Najbliži je bio pobjedničkom kada je šutirao Barjaktarević, ali mu je lopta prošla ispod ruke. Nije krio da se rasplakao poslije ovog neuspeha.

"Plakao sam sinoć poslije utakmice. Plakao sam zbog razočaranja što nisam odveo Italiju tamo gdje zaslužuje da bude. Plakao sam zbog ogromne tuge koju osjećam, zajedno s cijelom ekipom Azura, čiji sam ponosni kapiten. Znam da se i vi, navijači, takođe osjećate isto“, iskreno je rekao Donaruma.

I dodao da je nagrađen onaj ko je dao sve od sebe na terenu.

"Jednu stvar snažno osjećam u sebi i želim da je podijelim sa vama: nakon toga velikog razočaranja, moramo da pronađemo hrabrost da ponovo okrenemo stranicu. Za to je potrebno puno snage, strasti i vjere. Uvijek treba vjerovati, to je pokretačka snaga da bi se išlo naprijed. Jer, život nagrađuje one koji daju sve od sebe, bez ustručavanja. I tu moramo da počnemo ispočetka. Zajedno. Još jednom“, zaključio je kapiten Italijana.