Kristina prijavila Kristijana Golubovića policiji, hitno se oglasila!

01.04.2026 22:12

Кристина пријавила Кристијана Голубовића полицији, хитно се огласила!

Rijaliti zvijezda Kristina Spalević oglasila se na Instagramu i otkrila da je bivšeg partnera Kristijana Golubovića prijavila policiji.

Kako tvrdi, danima unazad dobijala je prijetnje i ucjene, pa navela i to da je Kristijan prekršio mjeru zabrane prilaska.

- Kristina Spalević se ne oglašava po pitanju ovog monstruma, zato što ne želi da se valja u istom blatu sa njim. Zato što su djeca njegova koliko su i moja i ipak imam osjećaj da će ta djeca da porastu i da gledaju sve ove bolesničke izjave. Kristina ide putem kojim treba da ide, s obzirom na to da trpim prijetnje, ucjene, sve najgore danima unazad - izjavila je ona i dodala:

Мина Костић и Каспер

Scena

Mina Kostić saznala da se pojavio Kasperov intimni snimak sa drugom ženom! Ovako je reagovala

- U subotu sam išla da prijavim Kristijana za kršenje mjere zabrane prilaska, inspektor nije primio moju prijavu jer nisam imala narezano na "USB". Pošto se to nastavilo danas preko advokata, prikupila sam sav materijal. Kristijan je prijavljen, nadam se da će institucije da reaguju - rekla je Kristina Spalević i još otkrila:

- Njegove prijetnje sadrže pretnje drugim ljudima, koji će me me citiram "razvlačiti, sad sam njihova"... Takođe, laž je da je on dao meni neke silne pare. Postoje samo tri spiska. Mislim da su ova djeca zaslužila minimum toliko. Ne treba mi ništa od ove osobe, javno kažem da mi alimentacija ne treba - izjavila je Kristina Spalević u svom obraćanju.

(telegraf)

Pročitajte više

Кристина Спалевић нема за станарину, ријешила да се врати код родитеља

Scena

Kristina Spalević nema za stanarinu, riješila da se vrati kod roditelja

4 d

0
Кија Коцкар шокирала објавом: "Натпис на мом надгробном споменику..."

Scena

Kija Kockar šokirala objavom: "Natpis na mom nadgrobnom spomeniku..."

6 d

0
Све је спремно за Мото фест, а Кристина је била посебан гост

Banja Luka

Sve je spremno za Moto fest, a Kristina je bila poseban gost

10 mj

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник

Scena

Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

4 d

0

Više iz rubrike

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Mina Kostić saznala da se pojavio Kasperov intimni snimak sa drugom ženom! Ovako je reagovala

4 d

0
Кристина Спалевић нема за станарину, ријешила да се врати код родитеља

Scena

Kristina Spalević nema za stanarinu, riješila da se vrati kod roditelja

4 d

0
Пи Дидију поново скраћена затворска казна

Scena

Pi Didiju ponovo skraćena zatvorska kazna

4 d

0
Весни син помаже око снимања интимних снимака, ево за шта је задужен

Scena

Vesni sin pomaže oko snimanja intimnih snimaka, evo za šta je zadužen

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

