Kristina Spalević nema za stanarinu, riješila da se vrati kod roditelja

Kristina Spalević je nakon prijave Kristijana Golubovića policiji odlučila da se vrati kod svojih roditelja. Oni su nakon njegove pobjede u rijalitiju Farma iznajmili stan u jednom luksuznom naselju na Voždovcu, ali po njenim riječima nakon Kristijana i ona će sa decom morati da napusti porodično gnijezdo.

Zbog mjesečnih troškova i ostalih obaveza, na neko vrijeme će se vratiti kod roditelja. Kako je izjavila, njoj je potrebno vrijeme da stane na noge, pa će joj život sa roditeljima olakšati finansijske poteškoće sa kojima se trenutno bori.

"Selim se kod mame i tate dok ne stanem na noge", rekla je Kristina, koja je nedavno priznala da je zabrinuta za egzistenciju.

Scena Kristijan Golubović i Kristina Spalević izgubili bebu zbog korone

Kristina je Golubovića prijavila policiji i tom prilikom izrečena mu je zabranu prilaska Kristini , a on se odselio kod sestre, viđa djecu, ali kontakt sa bivšom partnerkom nema, već se sve dogovaraju preko njegove sestre.

Nakon što je Kristijana Golubovića prijavila policiji zbog psihičkog nasilja koje je trpjela, došlo je do kraha veze, ali i do novih problema - finansijskih.

Scena Kristijan Golubović otkrio s kim je bila u vezi Stela, koja je pronađena mrtva u ventilacionom otvoru

"Meni je on sam govorio, savjetovala me je njegova bivša žena, njegovi roditelji da on sam ne zna kako troši novac i nikad ni ne zna koliko ima novca. Krade ga i on mi je sam rekao kradem i sklanjam sa strane, kao što bi moja baba štekala od mog djede u tom smislu. To ja nikada nisam uradila i hvala Bogu počela sam da radim, iako je izjavio da nisam sama sposobna da izdržavam djecu, možda nisam u ovom momentu, ali ću svakako biti. Šta ta rečenica znači? Da ukoliko nije sa mnom nema obavezu prema djeci", ispričala je Kristina u emisiji "Bunker", kod Lune Đogani, pa dodala:

"Moram da kažem, da u to ne sumnjam jer on i kćerki iz prethodnog braka obezbijedi sve što treba, ali oni imaju stan, mi ne. Pružiće djeci, ali da sam zadovoljna trenutnim ponašanjem, nisam. Nisam neko ko će dva puta da zove za pelene, a bila sam primorana, ne njega da zovem već da idem preko posrednika. On možda ne shvata da je došlo do čega je došlo, ali ovo je difinitivno kraj. Brine me egzistencija, ali stisnite žene zube i sreća prati hrabre. Otišla bih u šumu da živim sa djecom i tamo da lovim, ali više se ne bih vraćala. Ono što mi pomaže u ovim trenucima jesu duhovnik, molitva i crkva, Bog i vjera, ali i dobra muzika.

