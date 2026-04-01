Pi Didiju ponovo skraćena zatvorska kazna

Rep mogulu, Šonu Didiju Kombsu, nedavno je ponovo skraćena zatvorska kazna, pa se njegov izlazak na slobodu sada očekuje 15. aprila 2028. godine, deset dana ranije nego što je prethodno bilo planirano.

Ovo je već druga promjena u relativno kratkom periodu.

Ranije mu je kazna bila smanjena za više od mjesec dana, pa se datum izlaska pomjerao sa juna na april 2028, a sada dodatno na sredinu aprila.

Takve korekcije obično su povezane sa pravilima o dobrom vladanju u zatvoru ili učešćem u rehabilitacionim programima.

Pi Didi trenutno služi kaznu od 50 mjeseci nakon što je prošlog ljeta osuđen po dvije tačke optužnice za organizovanje transporta osoba radi prostitucije, prema zakonu Man Act.

Ipak, oslobođen je ozbiljnijih optužbi poput trgovine ljudima i zločinačkog udruživanja, koje su mogle da mu donesu doživotnu kaznu.

Trenutno se nalazi u zatvoru FCI Fort Diks u Nju Džerziju, gdje je prebačen i zbog pristupa programima za rehabilitaciju od zavisnosti, što može dodatno uticati na skraćenje kazne.

Njegov pravni tim i dalje vodi borbu na sudu. Advokati su podnijeli žalbu tvrdeći da su odnosi koji su bili predmet suđenja bili sporazumni, kao i da je kazna prestroga.

S druge strane, tužioci insistiraju da presuda treba da ostane na snazi, navodeći da je Šon Kombs bio ponavljač krivičnih djela i koristio prisilu i prijetnje.

Ključnu ulogu tokom suđenja imalo je svjedočenje Kesi Venture, njegove bivše partnerke, koja je opisala navodne organizovane susrete uz drogu i angažovane eskort muškarce.

Usmena rasprava po žalbi zakazana je za 9. april, što znači da bi njegov slučaj uskoro mogao dobiti novi obrt.

(Telegraf)