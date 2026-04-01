Linta: BiH i Srbija da traže obustavu radova na odlagalištu radioaktivnog otpada

BiH i Srbija zajedno treba da zahtijevaju od evropskih i međunarodnih institucija da prinude Hrvatsku da obustavi radove na izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori kod Dvora na Uni i spriječe moguće katastrofalne posljedice po stanovništvo obje države, rekao je Srni predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.

Komentarišući informaciju da se na Trgovskoj gori ravna teren za gradnju odlagališta radioaktivnog otpada i da je srušeno osam objekata, Linta je rekao da to govori da Hrvatska ne odustaje od svoje opasne namjere, iako ne bi smjela da radi ništa prije završetka studije uticaja na životnu sredinu.

- Ključno je da Srbija i BiH hitno traže prekid svih radova. Treba insistirati na tome da Hrvatska time krši međunarodne konvencije u vezi sa procjenom uticaja na životnu sredinu preko državnih granica - istakao je Linta.

On je rekao da je potrebno stalno upozoravati da bi izlivanje otpada sa te lokacije u Unu dovelo u neposrednu opasnost žitelje opštine Novi Grad i 250.000 ljudi u slivu te rijeke, a u moguću i građane Srbije.

- Ta lokacija udaljena je oko 800 do 1.000 metara vazdušne linije od izvora vode sa kojeg se snabdijeva oko 15.000 stanovnika opštine Novi Grad. Bilo bi ugroženo i stanovništvo u slivu Une na području 13 opština. A, ako bi se otpad iz Une ulio u Savu, katastrofa bi mogla da pogodi i ljude u Srbiji - objasnio je Linta.

On smatra da je zato jako važno da se u rješavanje ovog problema uključe Vlada Srbije i Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Linta je podsjetio da je zbog toga nedavno uputio pismo resornom ministru Sari Pavkov, u kojem je ukazao na rezultate analiza obavljenih u BiH i na potencijalno ogromne posljedice od katastrofe do koje bi došlo u slučaju izlivanja otpada.

- Hrvatska je prije tri godine imala obavezu da uradi studiju uticaja na životnu sredinu, ali to nije učinila. BiH je dosta aktivno radila na tome. Prema ovim analizama, ako bi došlo do katastrofe, to bi Savom, u koju bi se ulilo iz Une, moglo doći i do Beograda, zbog čega treba da reaguje i Vlada Srbije - naglasio je Linta.

Prema njegovom mišljenju, neophodno je da stručna javnost u BiH i u Srbiji sagleda sve posljedice i rizike od izlivanja otpada sa lokacije Čerkezovac, a da nakon toga ove zemlje zajedno to predoče EU i apeluju na nju i njene institucije da Hrvatska obustavi projekat dok ne završi studiju uticaja na životnu sredinu.

- Tu studiju Hrvatska bi morala da dostavi ne samo opštini Dvor kao dijelu hrvatske države, nego i nadležnim institucijama u BiH, ali i u Srbiji, kojoj potencijalno prijeti opasnost - istakao je Linta.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.