Za Goranov korak

Goran Petrušić (1991), samohrani otac, nakon teške saobraćajne nesreće doživio je oštećenje kičmene moždine i nepokretan je.
Liječenje se nastavlja u Poliklinici "Neuromedic" Niš sa dobrim izgledima da Goran opet prohoda.
Porodica nema novčana sredstva za rehabilitaciju, pa je potrebno da se svi uključimo i pomognemo Goranu.
Zato svi pozovite 1402 i donirajte 1 KM za liječenje gorana.
Broj je aktivan od 1. do 30. aprila 2026. godine.
Humanitarnu akciju pokreće Crveni krst Kotor Varoš u saradnji sa kompanijom m:tel.
