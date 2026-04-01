Za Goranov korak

Goran Petrušić (1991), samohrani otac, nakon teške saobraćajne nesreće doživio je oštećenje kičmene moždine i nepokretan je.

Liječenje se nastavlja u Poliklinici "Neuromedic" Niš sa dobrim izgledima da Goran opet prohoda.

Porodica nema novčana sredstva za rehabilitaciju, pa je potrebno da se svi uključimo i pomognemo Goranu.

Zato svi pozovite 1402 i donirajte 1 KM za liječenje gorana.

Broj je aktivan od 1. do 30. aprila 2026. godine.

Humanitarnu akciju pokreće Crveni krst Kotor Varoš u saradnji sa kompanijom m:tel.