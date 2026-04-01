Tornado prevrnuo kamion u Grčkoj!

U oblasti Pahija Amos u Grčkoj, snažan tornado prevrnuo je kamion koji je trebalo da utovari poljoprivredne proizvode za izvoz, iščupao dva bora, oštetio dva staklenika i izazvao urušavanje zida fabrike keramike.

Ovo je četvrti ozbiljan incident ove godine zbog snažnog vetra siroko koji pogađa to područje.

Kako prenosi neakriti.gr, ribari upozoravaju da luka ostaje neobezbjeđena i nesigurna, dok se građani pozivaju da izbjegavaju prelazak priobalne zone dok se teški vremenski uslovi ne smire.

Priobalni put, područja oko staklenika i fabrika ostaju pod visokim rizikom, dok situacija zahtjeva hitnu pažnju stanovnika i vozača.