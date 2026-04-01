Mina Kostić saznala da se pojavio Kasperov intimni snimak sa drugom ženom! Ovako je reagovala

Pjevačica Mina Kostić već neko vrijeme uživa u vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, a njihov odnos često je tema javnosti.

Ipak, sada je doživjela situaciju koja bi mnoge ostavila bez teksta.

Naime, dok se njen partner nalazi u Americi, gdje su već kružile glasine o navodnom flertu sa drugim pjevačicama, pojedini su odlučili da naprave prvoaprilsku šalu sa Minom.

Pozvali su je i saopštili da se na društvenim mrežama pojavio navodni eksplicitni snimak njenog izabranika sa jednom američkom pevačicom.

Iako bi ovakva informacija mnoge uznemirila, Mina je ostala potpuno pribrana.

- Glupost, ja to i nisam videla - kratko i samouvereno je odmah poručila pjevačica.

Kada je saznala da je u pitanju prvoaprilska šala, pjevačica je reagovala uz osmijeh, pokazujući da ima i smisla za humor, ali i veliko povjerenje u partnera.

- Bravoooo - odgovorila je oduševljeno pjevačica, uz emotikone koji su jasno stavili do znanja da joj je šala bila zabavna, prenosi "Republika".

Kasper se nedavno oglasio iz Amerike predivnom, emotivnom porukom posvećenom upravo Mini.

Istakao je da je ona žena koja nosi snažnu veru u Boga u svom srcu i da je zbog toga njena ljubav nepobediva i nesalomiva.

- Ne zaboravi da sam ja bio potpuni autsajder među mnoštvom uspešnijih i lepših momaka od mene, koji su želeli da osvoje Minu. Kako sam uspeo? Nisam ja ništa učinio, ja sam samo iskreno želeo nju u svom srcu; ostalo je delo boga - napisao je nedavno Mane, dajući usput savjet svim muškarcima kako da pronađu "onu pravu" i dokazujući koliko je do ušiju zaljubljen u svoju vjerenicu.