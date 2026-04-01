Najveći gubitak u istoriji Premijer lige

Fudbalski klub Čelsi objavio je najveći gubitak prije oporezivanja u istoriji Premijer lige.

Deficit od 262 miliona funti za sezonu 2024/25. premašuje 197,5 miliona koliko je Mančester siti izgubio 2011. godine.

Uprkos tome, "plavci" su ostvarili i prihod od 490,9 miliona funti, što je drugi najveći prihod u njihovoj istoriji.

Čelsi je prošle sezone osvojio Ligu konferencija i Svjetsko klupsko prvenstvo, dok je u Premijer ligi zauzeo četvrto mjesto.

Otkako je "BlueCo" preuzeo klub 2022, Čelsi je potrošio više od milijardu funti na igrače.

UEFA je kaznila klub sa 26,7 miliona funti na početku sezone zbog kršenja pravila o odnosu troškova igrača, a tu je i sankcija od 10,75 muliona u vezi sa isplatama agentima igrača prilikom transfera za vreme Romana Abramoviča.

Čelsi vjeruje da će prihodi biti na rekordnom nivou, sa dodatnih 85 miliona za osvajanje Svetskog klupskog prvenstva, plus 80 miliona funti od TV prava u Ligi šampiona.