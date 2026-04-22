Lažne dojave o bombama u 17 škola

ATV
22.04.2026 13:51

Dojave o postavljenim bombama upućene su jutros na adrese 17 škola u više opština Srednjobosanskog kantona /SBK/, zbog čega su učenici i zaposleni evakuisani, ali je policija pregledima objekata utvrdila da su bile lažne.

Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova SBK u periodu od 7.25 do 10.00 časova dobio je prijave iz policijskih stanica Jajce, Travnik, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Kreševo, Fojnica, Novi Travnik, Busovača i Kiseljak, nakon što su direktorima škola putem elektronske pošte stigle prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama.

Prijave su se odnosile na 15 srednjih i dvije osnovne škole, a policijski službenici su odmah po prijemu informacija izašli na teren, izvršili evakuaciju i sproveli kontradiverzione preglede, kojima je u svim slučajevima utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama, saopšteno je iz MUP-a SBK.

Policija istovremeno sprovodi dodatne provjere i u drugim školama na području kantona, s ciljem utvrđivanja eventualnih sličnih prijava, dok se u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim bezbjednosnim agencijama preduzimaju intenzivne mjere na identifikaciji i pronalasku počinilaca.

Dojave o bombi u školama

Bomba

Škola

Pročitajte više

Дојаве о постављеним бомбама у школама!

Hronika

Dojave o postavljenim bombama u školama!

6 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Hitno evakuisan tržni centar zbog dojave o bombi

19 h

0
Полицијско ауто

Region

Dojave o bombama u više škola, policija na terenu

1 d

0
Полицијско ауто

BiH

Dojave o postavljenim bombama: Na mejl ovih škola stigle prijave o eksplozivnim napravama

2 d

0

Više iz rubrike

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

Hronika

Zašto nije počelo suđenje za stravičnu nesreću u Banjaluci?

2 h

0
Петарде попуцале, пиротехника, пиротехничка средства

Hronika

Poginulo 14 ljudi od eksplozije u fabrici petardi

4 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Laktaši: Provalio u automobil i ukrao novčanik, policija pronašla pištolje i municiju

4 h

0
Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

Hronika

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

5 h

0

Bijela kuća odbacila tvrdnje o Trampu i nuklearnim kodovima kao netačne

Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

Ponovo tragedija u BiH: Zabio se kombijem u zid i poginuo

Majka (46) se bacila sa balkona sa troje djece: Preživjela samo djevojčica, evo gdje je otac bio u to vrijeme

Djed (90) prošao kroz crveno na trotinetu i izazvao udes

