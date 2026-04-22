Lažne dojave o bombama u 17 škola

Autor:ATV
Dojave o postavljenim bombama upućene su jutros na adrese 17 škola u više opština Srednjobosanskog kantona /SBK/, zbog čega su učenici i zaposleni evakuisani, ali je policija pregledima objekata utvrdila da su bile lažne.
Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova SBK u periodu od 7.25 do 10.00 časova dobio je prijave iz policijskih stanica Jajce, Travnik, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Kreševo, Fojnica, Novi Travnik, Busovača i Kiseljak, nakon što su direktorima škola putem elektronske pošte stigle prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama.
Prijave su se odnosile na 15 srednjih i dvije osnovne škole, a policijski službenici su odmah po prijemu informacija izašli na teren, izvršili evakuaciju i sproveli kontradiverzione preglede, kojima je u svim slučajevima utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama, saopšteno je iz MUP-a SBK.
Policija istovremeno sprovodi dodatne provjere i u drugim školama na području kantona, s ciljem utvrđivanja eventualnih sličnih prijava, dok se u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim bezbjednosnim agencijama preduzimaju intenzivne mjere na identifikaciji i pronalasku počinilaca.
