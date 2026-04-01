Dojava o bombi i u Delti u Srbiji

Zbog toga što je prijavljeno da je u tržnom centru Delta Planet postavljena ekslozivna naprava, policija je evakuisala građane. Uviđaj je u toku, a obavešteno je i Tužilaštvo.

Dok zaposleni u nekim objektima kažu da su im obezbjeđenja rekli da napuste tržni centar, iz policije kažu da im je u 18:30 prijavljeno da je u ovom tržnom centru postavljena bomba.

Posjetioci i zaposleni napustili su objekat što je stvorilo gužvu na parkingu i na Bulevaru Nemanjića.

Policija je bila oko celog objekta i obezbeđivala saobraćaj i navode da je o svemu obavešteno nadležno Tužilaštvo i da je uviđaj u toku.

Dojava o postavljenoj bombi u Banjaluci

Prijetnje o postavljenoj bombi dobio je tržni centar Delta Planet i u Banjaluci. Nakon prijetećeg mejla policija je ekspresno reagovala i evakuisala posjetioce.



Nakon protivdiverzionog pregleda utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Banja Luka Nema bezbjednosne prijetnje, dojava o bombi u Delti bila lažna



