Ova kombinacija je donijela milione: Kolike su šanse da se odigraju baš ovi brojevi?

01.04.2026 22:19

Ова комбинација је донијела милионе: Колике су шансе да се одиграју баш ови бројеви?
Foto: screenshot / ATV

Jedan srećnik u Paraćinu na loto listiću izabrao je brojeve 16, 22, 24, 26, 32, 35, 38. Ovi brojevi su mu donijeli 10.200.000 KM i zasigurno promijenili život.

Kolike su šanse da se odigra ova kombinacija?

Iza svake kombinacije stoji ista matematika. U igri Loto 7/39 postoji više od 15 miliona različitih kombinacija, a vjerovatnoća da pogodite baš jednu konkretnu, uključujući i ovu, iznosi 1 prema 15.380.937. To znači da ova kombinacija nije ni manje ni više vjerovatna od bilo koje druge.

Ono što često zbunjuje igrače nije matematika, već način na koji ljudi biraju brojeve. Većina se oslanja na datume, pa zato dominiraju brojevi do 31, ili na neku ličnu simboliku i „srećne“ brojeve. Zbog toga kombinacije koje imaju neki obrazac ili značenje djeluju privlačnije, dok one bez jasne logike, poput ove izvučene, izgledaju „slučajnije“ i samim tim uvjerljivije.

Лото бубањ

Društvo

Izvučena loto sedmica! Neko je bogatiji za 10.200.000 KM!

S vremena na vrijeme pojavljuju se i analize koje pokazuju da su neki brojevi češće izvlačeni od drugih. Tako su, prema dostupnim podacima, u Srbiji među učestalijima bili brojevi 35, 3, 8, 9, 13 i 31. Ipak, to ne znači da su oni na bilo koji način „povlašćeni“. Svako izvlačenje je nezavisno i svaki broj ima istu šansu da se pojavi.

Uprkos tome, igrači često vjeruju da postoji način da se kombinacija „pametno“ odabere. Izbjegavaju nizove, vode računa o parnim i neparnim brojevima ili pokušavaju da prate statistiku. Ali loto ne „pamti“ prethodna izvlačenja i ne postoji sistem koji može povećati šanse za dobitak.

Zato kombinacija 16, 22, 24, 26, 32, 35, 38 nije ni neobična ni posebna. Ona je jedna od miliona mogućih, sa potpuno istom vjerovatnoćom kao i svaka druga. Jedino što u cijeloj priči zaista odudara jeste činjenica da ju je neko zaista odigrao i pogodio.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

