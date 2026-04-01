Hamdija Alukić se bori protiv izručenja BiH

Savezni sudija saslušao je u utorak, 31. marta, sve argumente u slučaju osumnjičenog ratnog zločinca Hamdije Alukića (70) koji se odnose na njegovo privremeno puštanje iz pritvora dok se bori protiv izručenja u Bosnu i Hercegovinu.

Savezni tužioci se protive puštanju Hamdije Alukića, tvrdeći da je puštanje iz zatvora u ovakvim postupcima izuzetno rijetko i da u ovom slučaju nije opravdano.

S druge strane, odbrana smatra da se radi o jednoj od tzv. „posebnih okolnosti“ u kojima je to dozvoljeno.

Američki savezni sudija Bredli Mari nije odmah donio odluku. Rekao je advokatima da se nada da će do petka izdati pisano rješenje. Mari je napomenuo da je izručenje primarno izvršna funkcija, prenose Nezavisne.

„Sud ovd‌je ima ograničenu ulogu,“ rekao je.

Kako prenose američki mediji, Alukić bio član paravojne grupe tokom građanskog rata u BiH početkom 1990-ih i učestvovao u dva smrtonosna napada – zasjedi, u kojoj je ubijen vozač automobila i napadu na kuću koja je zapaljena.

Alukićeva supruga, sin i sestra svjedočili su da bi oni bi oni garantovali da neće pobjeći ako mu bude dozvoljeno da ostane van zatvora dok se bori protiv izručenja. Njegov advokat, Artur Mejden, rekao je sudiji da bi elektronski nadzor bio dodatna bezbjednost kako bi se osiguralo da ostane u okrugu Mobajl. Mejden je rekao da njegov klijent treba da nastavi da živi u svojoj prikolici na Šilindžer Roudu „kako bismo imali vremena da obavimo posao pripreme za postupak izručenja.“

“Nema čime da pobjegne sve i da hoće”

Mejden je rekao da njegov klijent ima 70 godina i da je lošeg zdravlja.

„On ne govori engleski, nema sredstva da pobjegne čak i da hoće… Vjerujete, nigd‌je on ne bi otišao,“ rekao je.

Zamjenik američkog tužioca Džordž Mej rekao je da zakon predviđa puštanje tokom postupka izručenja samo iz „izuzetno posebnih“ razloga i okolnosti.

„U ovom slučaju ne vidim ništa što bi opravdalo posebne okolnosti,“ rekao je. Alukićeva sestra, Samira Gredicek, svjedočila je da je došla u oblast Mobajla kao izbjeglica 1998. godine. Rekla je da su ona i Alukić pretrpjeli strašne gubitke tokom građanskog rata.

Sledeći korak u sudskom postupku biće „sertifikaciono ročište “ kako bi se utvrdilo da li je sporazum o izručenju važeći i da li Alukić podliježe istom.