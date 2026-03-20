Хамдија Алукић ухапшен у Америци због оптужби за ратне злочине

20.03.2026
21:29
Полиција у америчкој савезној држави Алабама ухапсила је 70-годишњег Хамдију Алукића због оптужби за ратне злочине почињене у Босни и Херцеговини 1992. године.
Према извјештајима америчких медија, Алукић је оптужен да је учествовао у нападима на два аутомобила у којима су се налазили цивили, те да је запалио неколико кућа док су у њима боравиле особе.
Ови наводни злочини, према документима суда у округу Болдвин (Baldwin), десили су се у приједорској регији 1992. године.
На оптужници од 261 странице наводи се да су Алукић и „муслиманска паравојна формација“ планирали ове нападе знајући да се у кућама и аутомобилима не налазе војници.
Његове некадашње комшије коментарисале су случај за локалне медије, рекавши да им је „потпуно лудо“ што је Алукић ухапшен.
"Имали су псе и кокошке, продавали су јаја Волмарту (Walmart). Увијек су били супер. Био сам код њих у кући као дијете, били су прави странци. Нису знали пуно енглеског", рекао је један бивши комшија.
Суд у овом дијелу САД-а тренутно разматра хоће ли Алукића изручити Босни и Херцеговини, узимајући у обзир да су наводни злочини почињени на територији наше земље.
У међувремену, Алукић је пуштен да се брани са слободе, према подацима уреда шерифа округа Болдвин (Baldwin).
