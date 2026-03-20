Logo
Large banner

Хамдија Алукић ухапшен у Америци због оптужби за ратне злочине

20.03.2026

21:29

Коментари:

0
Фото: Policija okruga Baldwin

Полиција у америчкој савезној држави Алабама ухапсила је 70-годишњег Хамдију Алукића због оптужби за ратне злочине почињене у Босни и Херцеговини 1992. године.

Према извјештајима америчких медија, Алукић је оптужен да је учествовао у нападима на два аутомобила у којима су се налазили цивили, те да је запалио неколико кућа док су у њима боравиле особе.

Ови наводни злочини, према документима суда у округу Болдвин (Baldwin), десили су се у приједорској регији 1992. године.

На оптужници од 261 странице наводи се да су Алукић и „муслиманска паравојна формација“ планирали ове нападе знајући да се у кућама и аутомобилима не налазе војници.

Његове некадашње комшије коментарисале су случај за локалне медије, рекавши да им је „потпуно лудо“ што је Алукић ухапшен.

"Имали су псе и кокошке, продавали су јаја Волмарту (Walmart). Увијек су били супер. Био сам код њих у кући као дијете, били су прави странци. Нису знали пуно енглеског", рекао је један бивши комшија.

Суд у овом дијелу САД-а тренутно разматра хоће ли Алукића изручити Босни и Херцеговини, узимајући у обзир да су наводни злочини почињени на територији наше земље.

У међувремену, Алукић је пуштен да се брани са слободе, према подацима уреда шерифа округа Болдвин (Baldwin).

Подијели:

Таг :

Хамдија Алукић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФК Борац

Фудбал

Шишковски добио нови уговор, Борац дочекује Радник

28 мин

0
Ово су изазови са којима се сусрећу млади обољеле од мултипле склерозе

Друштво

Ово су изазови са којима се сусрећу млади обољеле од мултипле склерозе

32 мин

0
ФИФА драконски казнила ФСБиХ

Фудбал

ФИФА драконски казнила ФСБиХ

39 мин

0
Да ли је сада прави тренутак да купите аутомобил

Ауто-мото

Да ли је сада прави тренутак да купите аутомобил

42 мин

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske MUP Republike Srpske

Хроника

Ужас у Чајничу: Брат претукао сестру, сјео на њу и шамарао је, мајка покушала да је спаси

3 ч

0
Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију

Хроника

Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију

5 ч

0
Чекићем полупао пет полицијских аута

Хроника

Чекићем полупао пет полицијских аута

8 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Новом Саду: Хтио да убије тинејџера, други младић бјежао кроз прозор

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

47

Секси стајлингом распаметила: Мреже су се усијале због посљедње фотке Арине Сабаленке

21

45

Москва одбацила наводе: Није било понуде Американцима

21

29

21

22

Могу ли жене у Републици Српској боље и снажније?

21

20

Шишковски добио нови уговор, Борац дочекује Радник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner