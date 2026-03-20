Logo
Large banner

Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију

20.03.2026

16:47

Фото: K1/Printscreen

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијске станице Савски венац, ухапсили су Далибора М. (45), држављанина Босне и Херцеговине, због сумње да је починио кривична д‌јела уништење и оштећење туђе ствари те спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

Према наводима полиције, осумњичени је јучер око 18 сати, на паркингу полицијске станице у Савској улици, чекићем оштетио пет службених возила.

Током интервенције полицијских службеника покушао их је напасти чекићем, након чега је савладан и ухапшен.

У овом инциденту повријеђен је један полицијски службеник којем је указана љекарска помоћ.

Далибору М. одређено је задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити предат Првом основном јавном тужилаштву у Београду.

Кевин Дурент

Кошарка

Хјустон жали што је довео Дурента?!

Свједоци догађаја наводе да је д‌јеловао изузетно узнемирено и агресивно, те да је насумично ударао по возилима, не обазирући се на присуство полицијских службеника и пролазника, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови :

napad na policiju

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сунце

Наука и технологија

Стиже соларна плазма: На Земљи се очекују умјерене до јаке геомагнетне олује

1 ч

0
Прихваћена кауција за Ацу Ђукановића

Регион

Прихваћена кауција за Ацу Ђукановића

1 ч

0
Билборд у Бањалуци Алеша Мајкића: Хвала свима који нису избрисали мој број

Бања Лука

Билборд у Бањалуци Алеша Мајкића: Хвала свима који нису избрисали мој број

2 ч

0
Млијеко

Република Српска

Исплаћени подстицаји за млијеко за новембар и децембар

2 ч

0

Више из рубрике

Чекићем полупао пет полицијских аута

Хроника

Чекићем полупао пет полицијских аута

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Новом Саду: Хтио да убије тинејџера, други младић бјежао кроз прозор

5 ч

0
Запаљена аута у Бијељини

Хроника

Запаљен мерцедес у Бијељини, огласило се тужилаштво

6 ч

0
Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

Хроника

Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

"ЕУ нема план Б"

18

10

Цијене на пумпама у Српској из дана у дан расту, дизел прелази 3.30 КМ

18

09

Црна Гора забранила блокаде превозника

18

07

Ужас у Чајничу: Брат претукао сестру, сјео на њу и шамарао је, мајка покушала да је спаси

18

04

Инфлуенсери пребољели Дубаи, ово је нова топ дестинација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner