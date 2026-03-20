Далибор из БиХ чекићем оштетио пет полицијских возила, напао и полицију

20.03.2026
16:47
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијске станице Савски венац, ухапсили су Далибора М. (45), држављанина Босне и Херцеговине, због сумње да је починио кривична дјела уништење и оштећење туђе ствари те спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
Према наводима полиције, осумњичени је јучер око 18 сати, на паркингу полицијске станице у Савској улици, чекићем оштетио пет службених возила.
Током интервенције полицијских службеника покушао их је напасти чекићем, након чега је савладан и ухапшен.
У овом инциденту повријеђен је један полицијски службеник којем је указана љекарска помоћ.
Далибору М. одређено је задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити предат Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
Свједоци догађаја наводе да је дјеловао изузетно узнемирено и агресивно, те да је насумично ударао по возилима, не обазирући се на присуство полицијских службеника и пролазника, преноси Блиц.
