Ужас у Чајничу: Брат претукао сестру, сјео на њу и шамарао је, мајка покушала да је спаси

20.03.2026

18:07

Policija Republike Srpske MUP Republike Srpske
Фото: АТВ

Стефан К. (28) из Чајнича оптужен је за насиље у породици или породичној заједници јер је након свађе сестру ударио ногом, а када је пала на под, сјео је на њу и шамарао је.

Оптужницу против њега подигло је Окружно јавно тужилаштво у Требињу, а потврдио Основни суд у Фочи. Осим за породично насиље, на терет му је стављено и кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Према оптужници, све се десило 5. фебруара ове године око 22 часа у Чајничу, када је оптужени сестру Ж. К. напао у породичној кући након краће препирке.

„Сестру је ударио ногом у предјелу доњих екстремитета, од чега је пала на под, а потом је сјео на њу и ударио је отвореном шаком два пута у предјелу лица. У том тренутку њихова мајка С. К. покушала је да заштити кћерку. Покушала је да гурне сина, али није успјела, након чега јој је рекао да се не мијеша“, стоји у оптужници.

Додаје се да је након напада оптужени отишао у своју собу, гдје је легао да спава. Његова сестра је сутрадан, због болова, отишла у Дом здравља у Фочи, гдје ју је прегледао дежурни љекар и констатовао тјелесне повреде.

Истиче се да је оптужени насилним, дрским и безобзирним понашањем угрозио своју сестру, те да је био способан да схвати значај свог дјела. Осим тога, терети се да је 18. фебруара у породичној кући у којој станује неовлаштено држао муницију чије држање грађанима није дозвољено.

