ФИФА драконски казнила ФСБиХ

Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) казнила је са 201.000 швајцарских франака Фудбалски савез БиХ због непристојног понашања фудбалера на утакмицама против Румуније и Аустрије у оквиру квалификација за Свјетско првенства.
Због дешавања уочи и током утакмице, одиграној 15. фебруара у Зеници против Румуније, Фудбалски савез БиХ је кажњен са 60.000 швајцарских франака, преносе федерални медији.
Као разлог за изрицање казне из ФИФА-е су навели недолично понашање екипе, дискриминација и расистичко вријеђање, паљење пиротехничких средстава или других предмета, изазивање нереда током интонирања националних химни, недостатак реда или дисциплине...
Три дана касније одиграна је утакмица у Бечу против Аустрије, а Фудбалски савез БиХ је кажњен са 141.000 швајцарских франака због инцидената својих фанова.
- Ред и безбједност на утакмицама, паљење ватромета или било којих других предмета - образложили су из ФИФА-е.
