Браћа Милинковић Савић поново у дресу Србије

20.03.2026

15:48

Вања Милинковић савић гол из пенала
Фото: Tanjug/AP/Altaf Qadri

Селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић саопштио је списак играча на које рачуна за пријатељске утакмице против Шпаније и Саудијске Арабије.

Пауновић је на Инстаграм налогу Фудбалског савеза прочитао имена и презимена фудбалера на које рачуна за предстојеће пријатељске сусрете.

Србија ће 27. марта одиграти меч против Шпаније у Виљареалу на стадиону "Керамика", а четири дана касније ће дочекати Саудијску Арабију у Бачкој Тополи на "ТСЦ арени".

Списак Србије за предстојеће мечеве:

Голмани: Вања Милинковић-Савић (Наполи), Предраг Рајковић (Ал Итихад), Ђорђе Петровић (Борнмут);

Одбрана: Коста Недељковић (Лајпциг), Огњен Мимовић (Пафос), Страхиња Ераковић (Црвена звезда), Никола Миленковић (Нотингем форест), Страхиња Павловић (Милан), Милош Вељковић (Црвена звезда), Алекса Терзић (Салцбург);

Везни ред: Александар Станковић (Бриж), Немања Гудељ (Севиља), Немања Максимовић (Шабаб ал Ахли), Саша Лукић (Фулам), Вања Драгојевић (Партизан), Сергеј Милинковић-Савић (Ал Хилал), Лазар Самарџић (Аталанта), Петар Станић (Лудогорец), Филип Костић (Јувентус), Вељко Бирманчевић (Хетафе), Мијат Гаћиновић (АЕК), Василије Костов (Црвена звезда), Његош Петровић (Војводина);

Напад: Александар Митровић (Ал Рајан), Лука Јовић (АЕК), Дејан Јовељић (Канзас сити), Петар Ратков (Лацио).

На списку селектора поред браће Милинковић-Савић, Гаћиновића и Јовељића који су повратници у национални тим, налазе се и петорица играча из Суперлиге Србије.

Због повреда, селектор Пауновић за ове двије утакмице неће моћи да рачуна на Душана Влаховића, Андрију Живковића и Луку Илића.

