Како се правилно честита Бајрам?

20.03.2026
15:41
Муслимани широм свијета обиљежавају Рамазански бајрам, празник који означава завршетак мјесеца поста – рамазана. Традиционално траје три дана, а у земљама са већинским муслиманским становништвом често има статус државног празника.
Током рамазана вјерници су се уздржавали од јела и пића од зоре до заласка сунца, посвећујући вријеме молитви, интроспекцији и духовном расту.
Бајрам је вријеме када породице и пријатељи обнављају међусобне везе. Посјете родбини, даривање поклона и заједнички оброци дио су обичаја који повезују генерације и јачају заједништво.
У нашем региону најчешће се чује „Бајрам шериф мубарек олсун“ или једноставно „Срећан Бајрам“. Начин честитања може да варира у зависности од земље и језика. Дјеци се често дарују поклони или новац, што је познато као „бајрам-банка“. У неким земљама породице такође обилазе гробове својих најближих у знак сјећања.
Међутим, предсједник Врховног сабора Исламске заједнице Србије, Мухамед Хамди Јусуфспахић, за портал religija.rs истиче да је од избора ријечи важније разумијевање саме честитке и искрена намјера која стоји иза ње.
„Најбоље је честитати на свом језику, онако како разумијемо. Не треба се оптерећивати нити тражити изразе на турском језику попут ‘Бајрам шериф мубарек олсун’ или на арапском ‘Еид Мубарак’, већ се може једноставно рећи Бајрам или благдан, јер је значење исто. Може се казати: ‘Бог ти благословио благдан, комшо. Бог те радовао’. То је оно што једни другима желимо“, каже Мухамед Хамди Јусуфспахић.
Свака земља има своје посластице које се припремају за Бајрам. На Блиском истоку популаран је маамул – кекс од гриза пуњен урмама, орашастим плодовима или посут шећером.
У Индији и Пакистану домаћинства припремају шир хурму или сивијан – слатки пудинг од млијечних резанаца са сувим грожђем и орашастим плодовима.
На Балкану, посебно у Босни и Херцеговини и Турској, припрема се баклава – слојеви танке јуфке са орасима, заливени слатким агдом.
У Мароку је уобичајена бастила – слана пита пуњена пилетином или голубијим месом, која се претходно маринира, затим пече или пржи, стварајући богат и ароматичан празнични оброк.
