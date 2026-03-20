Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

Аутор:

АТВ

20.03.2026

14:29

Цвијеће, висибабе, прољеће почиње раније него прије
Фото: Pexels/Photo by Beat Bieri

Иако смо у школи учили да сва годишња доба (осим јесени која почиње 23.), почињу 21. у мјесецу, стручњаци су већ годинама сложни да прољеће долази дан раније.

Узрок томе су два различита метода за утврђивање почетка и краја годишњих доба, метеоролошке и астрономске.

Астрономско прољеће

Првонаведено, Астрономско прољеће, односно прољећни еквиноцијум, догађа се данас, 20. марта у 22 сата и 46 минута по средњоевропском времену (ЦЕТ).

Апликација Страва

Тренутак уједно означава и астрономски почетак прољећне сезоне у сјеверној хемисфери и јесенске на јужној хемисфери.

То је прољеће одређено положајем Земље у односу на Сунце (равнодневница) и то је онај “службени”, научни почетак.

Метеоролошко прољеће

Што се метеоролошког почетка прољећа тиче, оно увијек почиње 1. марта и траје до 31. маја, а користи се у климатологији и статистици времена.

Посљедњи пут да је прољеће почело 21. марта било је (према ЦЕТ времену) 2011. године, а сљедећи пут ће се то догодити тек тамо 2102. године, пише "Нови лист".

У нашем модерном добу, 20. март постао је стандард, а понекад, као што ће бити 2044. године, датум прољећа ће се помјерити чак и на 19. март.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

