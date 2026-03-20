Можете ли се прехладити док сте већ прехлађени?

Аутор:АТВ
20.03.2026
20:46
Коментари:0
Иако многи вјерују да је прехлада краткотрајна и пролазна болест која “дође и прође”, пракса показује другачије. Симптоми се често продужавају, а неријетко се и погоршавају. Једно од честих питања јесте: може ли се човјек поново прехладити док је већ болестан?
Одговор стручњака је: може, али не на начин како се обично мисли.
Прехлада, наиме, није једна болест, већ скуп симптома које узрокује велики број различитих вируса. Процјењује се да их има више од 200, међу којима доминирају риновируси, али су чести и сезонски коронавируси и аденовируси. То у пракси значи да организам, док се бори с једним вирусом, може бити изложен и другом.
Управо ту долази до онога што људи описују као “нова прехлада”. У стварности, ријеч је или о новој вирусној инфекцији која се надовезала на постојећу, или о продуженом току исте болести.
Имунолошки систем у том тренутку већ је ангажован. Слузница носа и грла, као прва линија одбране, често је оштећена, што додатно олакшава улазак нових патогена. Због тога су особе које су већ прехлађене осјетљивије на додатне инфекције.
С друге стране, чест је и субјективни утисак да се болест “вратила”. Међутим, у многим случајевима ради се о континуитету исте инфекције која није у потпуности санирана, посебно ако се особа прерано врати свакодневним обавезама или не одлежи болест.
Важно је нагласити и једну од најраширенијих заблуда — прехлада није директна посљедица излагања хладноћи. Узрок су искључиво вируси, иако хладно вријеме може индиректно допринијети развоју инфекције слабљењем локалне отпорности организма.
Због свега наведеног, љекари савјетују опрез и током већ постојеће прехладе: избјегавање контакта с обољелима, одмор и јачање имунитета кључни су како би се спријечиле додатне компликације и продужен ток болести.
У супротном, оно што изгледа као “једна прехлада” може се претворити у низ узастопних инфекција које трају седмицама.
