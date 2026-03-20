Можете ли се прехладити док сте већ прехлађени?

Аутор:

АТВ

20.03.2026

20:46

Прехлада
Фото: Pexels

Иако многи вјерују да је прехлада краткотрајна и пролазна болест која “дође и прође”, пракса показује другачије. Симптоми се често продужавају, а неријетко се и погоршавају. Једно од честих питања јесте: може ли се човјек поново прехладити док је већ болестан?

Одговор стручњака је: може, али не на начин како се обично мисли.

Прехлада, наиме, није једна болест, већ скуп симптома које узрокује велики број различитих вируса. Процјењује се да их има више од 200, међу којима доминирају риновируси, али су чести и сезонски коронавируси и аденовируси. То у пракси значи да организам, док се бори с једним вирусом, може бити изложен и другом.

Управо ту долази до онога што људи описују као “нова прехлада”. У стварности, ријеч је или о новој вирусној инфекцији која се надовезала на постојећу, или о продуженом току исте болести.

Имунолошки систем у том тренутку већ је ангажован. Слузница носа и грла, као прва линија одбране, често је оштећена, што додатно олакшава улазак нових патогена. Због тога су особе које су већ прехлађене осјетљивије на додатне инфекције.

С друге стране, чест је и субјективни утисак да се болест “вратила”. Међутим, у многим случајевима ради се о континуитету исте инфекције која није у потпуности санирана, посебно ако се особа прерано врати свакодневним обавезама или не одлежи болест.

Важно је нагласити и једну од најраширенијих заблуда — прехлада није директна посљедица излагања хладноћи. Узрок су искључиво вируси, иако хладно вријеме може индиректно допринијети развоју инфекције слабљењем локалне отпорности организма.

Због свега наведеног, љекари савјетују опрез и током већ постојеће прехладе: избјегавање контакта с обољелима, одмор и јачање имунитета кључни су како би се спријечиле додатне компликације и продужен ток болести.

У супротном, оно што изгледа као “једна прехлада” може се претворити у низ узастопних инфекција које трају седмицама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прехлада

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Април доноси брдо новца за један знак

1 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 23. колу

1 ч

0
Цијена злата иде ка највећем недјељном паду од 1983.

Економија

Цијена злата иде ка највећем недјељном паду од 1983.

1 ч

0
Принцеза Мете-Марит

Свијет

Норвешка принцеза проговорила о Епстину: „Вољела бих да га никада нисам упознала“

1 ч

0

Више из рубрике

Доктор, хирург, рукавице

Здравље

Чувени хирург тврди: Када би људи ово знали, избјегли би срчани удар

8 ч

0
Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

Здравље

Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

8 ч

0
Добре вијести за љубитеље кафе: Овај напитак смањује ризик од деменције

Здравље

Добре вијести за љубитеље кафе: Овај напитак смањује ризик од деменције

9 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Заборављене мекиње помажу да се снизи холестерол и шећер

12 ч

0
