Чувени хирург тврди: Када би људи ово знали, избјегли би срчани удар

АТВ

20.03.2026

13:37

Доктор, хирург, рукавице
Фото: Pexels

Руски академик Лео Бокерија, човјек који већ пола вијека спасава животе на операционом столу, изнио је тврдњу која је зауставила медицинску јавност: већина операција могла се избјећи да су пацијенти само мало више ходали!

Истраживања су немилосрдна – ризик од срчаних проблема пада за невјероватних 45 одсто са само 8.000 корака дневно. Чак 13 одсто особа са високим крвним притиском може потпуно регулисати своје стање ако сваки дан пређу 6 километара током годину дана.

„Ходање је златни рецепт. Доступно је свима, а дјелује боље од многих пилула“, изричит је Бокерија.

Сигнал који не смијете игнорисати

Када се пењете уз степенице и осјетите како вам срце „скаче“ у грлу, то није само знак старења.

То је аларм! Бокерија тврди да је већина његових пацијената деценијама живјела са проблемом који је тијело покушавало да излијечи само – кроз покрет.

Шта се дешава у вашем тијелу након само 100 метара?

Чим закорачите, у вашим артеријама почиње магија. Ћелије ослобађају азот-оксид, природни „лијек“ који опушта мишиће крвних судова. Крвни суд се шири, притисак природно пада, а крв тече без препрека. Без икакве хемије!

Ноге су ваше „друго срце“

Срце има готово немогућ задатак: да подигне крв из ногу нагоре, директно против гравитације. Ту му помажу мишићи поткољенице. Са сваким кораком, они дјелују као пумпа која гура венску крв ка срцу. Ако сједите цијели дан, та пумпа стоји. Резултат? Отицање, тежина, умор и на крају – болест.

Тијело само гради „бајпас“

Клинички су доказани случајеви гдје су пацијенти са тешком атеросклерозом, који су могли прећи једва 70 метара од бола, редовним ходањем натјерали своје тијело на невјероватну реакцију. Када мишићи вапе за кисеоником, они шаљу „молекуларни СОС“. Тијело тада почиње да гради нове капиларе који заобилазе блокирана мјеста. Након годину дана, такви људи су шетали и по 6 километара без икаквих болова!

Савјет академика: Када је најбоље вријеме?

Идеално вријеме за шетњу је између 6 и 7 часова ујутру. Ако тада не можете, идите послије 17 часова.

Трик за притисак: Три шетње од по 10 минута имају јачи ефекат на притисак него једна од пола сата!

„Најскупљи медицински третман је онај који избјегавате. А најјефтинија превентива је излазак напоље“, закључује Бокерија. Почните данас, јер ваше срце не чека понедјељак, пише Стил.

