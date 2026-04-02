Istorijski tripl-dabl Jokića u pobjedi Denvera

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Jutu Džez u Solt Lejk Sitiju 130:117, a Nikola Jokić je novom tripl-dabl partijom ispisao istoriju na pet utakmica prije kraja ligaškog dijela sezone.

Za to mu je bilo dovoljno 12 asistencija. Pored 15 poena i 17 skokova, upravo pomenuta brojka dodavanja za koševe bila mu je dovoljna kako bi obezbijedio tripl-dabl prosjek na kraju kampanje drugu godinu zaredom, čime je postao tek drugi igrač ikada koji je to uspeo da uradi, piše Telegraf.

Trenutno u prosjeku Jokić ima 27,9 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija, dok je u kampanji 2024/25 imao 29,6, 12,7 i 10,2. Dakle po broju poena je nešto slabiji, ali ima bolje prosjeke u druge dvije kategorije.

Prethodno je samo Rasel Vestbruk vezao dvije, na kraju čak i tri sezone sa tripl-dabl učinkom u prosjeku, dok je u čitavoj karijeri on imao četiri takve kampanje.

I pored svih brojki, izvjesno je da će Nikola Jokić opet ostati bez MVP priznanja, pošto se na posljednjem presjeku ne nalazi u samom vrhu izbora. Glavni kandidat je Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome uz Viktora Vembanjamu iz San Antonija, a tu je i Luka Dončić iz LA Lejkersa.