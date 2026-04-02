Аустралија уводи бруталне забране за коцкање, ево шта се све мијења

АТВ
02.04.2026 07:37

Кладионица апарати
Фото: Pexels

Аустралија је објавила да ће забранити огласе за коцкање у којима се појављују познате особе те ограничити интернетско оглашавање, у настојању да одговори на забринутост за јавно здравље.

Ипак, нове мјере не иду толико далеко колико је препоручено у владиној истрази.

Готово три године након што је анализа препоручила потпуну забрану онлајн оглашавања коцкања због огромног пораста трошкова за јавно здравство, премијер Ентони Албанези у четвртак је објавио да ће његова влада дозволити онлајн огласе само пријављеним корисницима старијима од 18 година, пише Ројтерс.

Компаније за оглашавање коцкања, које значајно доприносе приходима комерцијалних телевизија и спортских савеза, већ се суочавају са ограничењима у погледу учесталости и времена емитовања. Нове, шире мјере укључују ограничење од три огласа по сату између 6:00 и 20:30 часова, уз потпуну забрану током преноса спортских догађаја уживо унутар тог временског оквира.

Пакет мјера, који ступа на снагу 2027. године, бави се проблемом који је оптерећивао Албанезијеву владу лијевог центра упркос рекордној већини у парламенту. Независни посланици тврде да је Албанези преспоро рјешавао проблем коцкања, за који се процјењује да је Аустралијанце прошле године коштао 34 милијарде аустралијских долара, што је највише по становнику на свијету.

Критике због недовољне заштите дјеце

"Ниједан родитељ у овој земљи не би пристао да му дјеца гледају огласе за коцкање", изјавио је Тим Костело, главни заговорник Савеза за реформу коцкања, осврћући се на одредбу новог закона која захтијева од корисника да се одјаве ако не желе да виде такве огласе. "Влада не би смјела да тврди да штити дјецу од оглашавања коцкања тражећи од родитеља да се одјаве. Одговорност би требало да буде искључиво на компанијама за коцкање и платформама."

Албанези: Најзначајнија реформа коцкања икад

Међутим, премијер Албанези стао је иза нових правила, називајући их "најзначајнијом реформом коцкања која је икада спроведена". "Влада предузима одлучне мјере како би се ухватила у коштац са друштвеним и јавноздравственим проблемима повезаним са коцкањем", поручио је у саопштењу.

Додао је да је циљ правила смањити изложеност дјеце штетности коцкања заустављањем "поплаве огласа" са којима су се суочавала. Огласи ће такође бити забрањени на радију у вријеме одласка и повратка дјеце из школе. Коришћење познатих особа и спортских звијезда у промоцијама коцкања биће забрањено, као и истицање брендова кладионица на спортским теренима те на дресовима играча и службених лица.

Забрана ће вјероватно утицати на компаније за онлајн коцкање као што су Флатер Ентертејнмент (Flutter Entertainment), власник најпопуларније аустралијске апликације за клађење Спортсбет (Sportsbet), и Ентејн (Entain), власник трећепласиране апликације Ладброкс (Ladbrokes). Акције друге по величини компаније за коцкање, Табкорп Холдингс (Tabcorp Holdings), пале су за 1,9 одсто у послијеподневном трговању, преноси Индекс.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

