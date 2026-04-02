Logo
Large banner

Cijena nafte raste nakon Trampovog obraćanja o Iranu

Autor:

ATV
02.04.2026 07:19

Komentari:

0
Foto: Pixabay/McRonny

Cijena nafte tipa "brent" nastavlja da dostiže nove maksimume tokom današnje trgovine, a fjučersi se trenutno kreću ka 107 dolara po barelu, što je rast od više od 5 odsto, dva sata nakon što je američki predsjednik Donald Tramp završio svoje obraćanje o ratu koji SAD i Izrael vode protiv Irana i najavio jače udare u naredne dvije do tri nedjelje.

Fjučersi su tokom jučerašnjeg dana pali zbog nade da bi rat mogao biti uskoro završen, prenosi CBS njuz.

Tramp je danas u obraćanju naciji izjavio je da će svoju vojnu misiju u Iranu završiti "vrlo brzo", da su do sada postignute "ubjedljive pobjede", ali da će Sjedinjene Američke Države "izuzetno snažno" udariti Iran u naredne dvije do tri nedjelje.

On je u govoru iz Bijele kuće rekao da će SAD uništiti sve iranske elektrane i da će gađati naftna postrojenja, ako se sa iranskim liderima ne postigne dogovor, prenosi CBS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner