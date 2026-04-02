Logo
Large banner

Kiša, snijeg i olujna bura: Pogledajte temperature u gradovima

Autor:

02.04.2026 07:50

Komentari:

0
Киша, снијег и олујна бура: Погледајте температуре у градовима
Foto: Tanjug/AP

U Republici Srpskoj danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabim do umjerenim padavinama. Dok će u nižim krajevima padati kiša, planinski predjeli su pod bijelim pokrivačem, a olujna bura u Hercegovini već pravi ozbiljne probleme vozačima.

Jutro u Srpskoj osvanulo je hladno i tmurno, a pod uticajem visinskog ciklona padavine su već zabilježene u većini krajeva. U nižim predjelima pada kiša, dok su viši predjeli pod susnježicom i snijegom. Poseban oprez savjetuje se vozačima zbog jake bure sa olujnim udarima koja duva na jugu zemlje.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, jutros je najhladnije bilo na Han Pijesku gdje je izmjereno nula stepeni. Tek jedan stepen iznad nule zabilježen je na Čemernu, dok je na Sokocu izmjereno dva stepena. Mrkonjić Grad bilježi tri stepena, dok je u Banjaluci, Novom Gradu i Ribniku izmjereno četiri stepena Celzijusa.

U Bijeljini, Foči i Zvorniku temperatura iznosi pet stepeni, dok je šest stepeni izmjereno u Doboju, Prijedoru, Višegradu i Rudom. Najtoplije je na jugu Hercegovine, pa Bileća bilježi deset, a Trebinje trinaest stepeni Celzijusa.

Tokom dana nastaviće se oblačno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim predjelima. Veća količina padavina očekuje se u večernjim časovima, posebno u brdsko-planinskim područjima. Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od šest do jedanaest stepeni, na jugu do petnaest stepeni, dok će na planinama biti svega dva stepena Celzijusa.

U najvećem gradu Srpske danas će biti oblačno sa kišom, koja će poslijepodne biti jačeg intenziteta. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće oko devet stepeni Celzijusa. Zbog mokrih kolovoza i smanjene vidljivosti, vozačima se preporučuje maksimalan oprez.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner