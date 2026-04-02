NASA lansirala astronaute u istorijskoj misiji na Mjesec

02.04.2026 07:24

Лого НАСА свемирске агенције
Foto: Tanjug/AP/John Raoux

Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) lansirala je sa Floride prvi let sa ljudskom posadom prema Mjesecu nakon više od 50 godina, u misiji Artemis 2.

Raketa SLS lansirana je sa kapsulom Orion iz svemirskog centra Kenedi na Floridi, sa posadom u kojoj je troje američkih kosmonauta i jedan Kanađanin, navodi se na sajtu NASA.

- Artemis je početak nečeg većeg od bilo koje jedne misije. On označava naš povratak na Mjesec, ne samo da bismo ga posjetili, već da bismo na kraju ostali na našoj bazi na Mjesecu, i postavlja temelje za sljedeće ogromne skokove koji su pred nama - rekao je administrator NASA-e Džared Isakman.

Uspješno lansiranje predstavlja početak misije koja će trajati približno deset dana za astronaute NASA-e Rida Vajzmana, Viktora Glovera, Kristinu Koh i astronauta Kanadske svemirske agencije Džeremija Hansena.

Kao prva misija sa posadom u okviru NASA-inog programa Artemis, let će, između ostalog, prvi put sa posadom demonstrirati sisteme za održavanje života i postaviti temelje za trajno prisustvo na Mjesecu, prije budućih misija na Mars.

Tokom planiranog višečasovnog preleta Meseca u ponedjeljak, 6. aprila, astronauti će fotografisati i pružiti zapažanja o površini Mjeseca kao prvi ljudi koji će ugledati neke dijelove njegove suprotne strane.

Nakon uspješnog preleta pored Mjeseca, astronauti će se vratiti na Zemlju i spustiti se u Tihi okean.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Danas vanredna sjednica UIO o graničnom prelazu Gradiška

Slavimo prepodobne Oce: Šta svaka kuća danas mora da uradi za mir i zdravlje?

Istorijski tripl-dabl Jokića u pobjedi Denvera

Zemljotres jačine 7,6 stepeni Rihterove skale pogodio Indoneziju: Izdato upozorenje na cunami

DNK analiza Torinskog pokrova otkrila tragove sa više kontinenata - misterija još dublja

Od sada možete promijeniti korisničko ime mejla!

Eksplodirao još jedan Starlink satelit

Tajni režim stiže na Instagram: Gledaj sve, a da niko ne zna!

