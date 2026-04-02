NASA lansirala astronaute u istorijskoj misiji na Mjesec

Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) lansirala je sa Floride prvi let sa ljudskom posadom prema Mjesecu nakon više od 50 godina, u misiji Artemis 2.

Raketa SLS lansirana je sa kapsulom Orion iz svemirskog centra Kenedi na Floridi, sa posadom u kojoj je troje američkih kosmonauta i jedan Kanađanin, navodi se na sajtu NASA.

- Artemis je početak nečeg većeg od bilo koje jedne misije. On označava naš povratak na Mjesec, ne samo da bismo ga posjetili, već da bismo na kraju ostali na našoj bazi na Mjesecu, i postavlja temelje za sljedeće ogromne skokove koji su pred nama - rekao je administrator NASA-e Džared Isakman.

Uspješno lansiranje predstavlja početak misije koja će trajati približno deset dana za astronaute NASA-e Rida Vajzmana, Viktora Glovera, Kristinu Koh i astronauta Kanadske svemirske agencije Džeremija Hansena.

A view of the Artemis II liftoff from an airplane.pic.twitter.com/7JWIo8gRe4 — Cinema Hub (@_CinemaHub_) April 1, 2026

Kao prva misija sa posadom u okviru NASA-inog programa Artemis, let će, između ostalog, prvi put sa posadom demonstrirati sisteme za održavanje života i postaviti temelje za trajno prisustvo na Mjesecu, prije budućih misija na Mars.

Tokom planiranog višečasovnog preleta Meseca u ponedjeljak, 6. aprila, astronauti će fotografisati i pružiti zapažanja o površini Mjeseca kao prvi ljudi koji će ugledati neke dijelove njegove suprotne strane.

Nakon uspješnog preleta pored Mjeseca, astronauti će se vratiti na Zemlju i spustiti se u Tihi okean.

The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

(Tanjug)