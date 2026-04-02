Incident u Austriji: Hrvat tražio neisplaćene plate, pa dobio batine od kolega

U austrijskom Gracu proteklog vikenda dogodio se krajnje neobičan i brutalan incident povezan s neisplaćenim platama radnika iz Hrvatske.

Prema navodima austrijskih medija, u subotu naveče došlo je do žestokog obračuna kada je državljanin Hrvatske pokušao od bivšeg poslodavca naplatiti dugovanja za zaostale plate. Umjesto zarađenog novca, završio je s teškim povredama u bolnici.

Pretukle ga bivše kolege

Kako je saopštila policija, prijava o nanošenju teških tjelesnih povreda zaprimljena je oko 19 sati.

Istragom je utvrđeno da je 41-godišnji državljanin Hrvatske došao na adresu stanovanja svog bivšeg poslodavca kako bi zatražio isplatu neisplaćenih plata.

Međutim, umjesto bivšeg šefa, na toj lokaciji zatekao je više muškaraca, navodno svojih bivših kolega. Prema njihovim tvrdnjama, Hrvat im je navodno prijetio nožem, nakon čega je situacija ubrzo eskalirala.

U fizičkom obračunu muškarci su ga brutalno napali, a prema prvim informacijama jedan od njih ga je lopatom udario u glavu.

Iako teško povrijeđen i obliven krvlju, muškarac je uspio pobjeći s mjesta događaja.

Policija istražuje sve okolnosti

Policijska patrola pronašla ga je nešto kasnije, a nakon ukazane prve pomoći, prevezen je u Univerzitetsku bolnicu u Gracu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Austrijska policija sada utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta, uključujući način na koji je došlo do sukoba, kao i eventualnu odgovornost svih učesnika tuče.

(Crna-Hronika)