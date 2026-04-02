I FIFA digla cijene: Evo koliko košta ulaznica za Zmajeve

02.04.2026 08:26

Foto: Tanjug / AP / Armin Durgut

FIFA je podigla najvišu cijenu ulaznica za finale Svjetskog prvenstva na 10.990 dolara nakon što je u srijedu, 1. aprila, ponovo otvorena prodaja zbog problema koji su opteretili sistem.

Kada je započeta prodaja ulaznica u decembru nakon žrijeba za sam turnir, cijena je bila 8.680 dolara.

Srbija

Vodostaj Save kod Šapca narednih dana iznad granice redovne odbrane od poplava

Ulaznice kategorije 2 za utakmicu koja će se 19. jula igrati na stadionu "MetLajf" u Ist Raterfordu (Nju Džersi), koštaju 7.380 dolara, u odnosu na 5.575 dolara iz decembra, a ulaznice kategorije 3 koštale su 5.785 dolara, što je povećanje u odnosu na prvobitnu cijenu od 4.185 dolara.

Poskupjele i ulaznice za BiH

Do srijede naveče bile su na prodaju i ulaznice za 17 od 72 utakmice grupne faze, dok ulaznice za utakmice nokaut faze nisu bile dostupne, piše "AP Njuz".

Region

Opasnost na internetu: Djevojčice meta seksualnih predatora i onlajn ucjena

Za prvu utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine koja će odmjeriti snage sa domaćom selekcijom Kanade 12. juna u Torontu dostupne su samo ulaznice od 2.240 dolara, dok su u decembru koštale 2.170 dolara.

FIFA nije objavila koje su utakmice i cjenovne kategorije dostupne, ostavljajući potencijalnim kupcima ulaznica da sami pretražuju FIFA veb stranicu za prodaju ulaznica, na koju je prijavljivanje često trajalo satima, što je već bio predmet velikih kritika na račun krovne kuće svjetskog fudbala.

Republika Srpska

Dodik: Kada ne razumijete Republiku Srpsku

FIFA je takođe saopštila da se ne prodaju sve preostale ulaznice za 104 utakmice koje će se igrati u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna do 19. jula i da će dodatne ulaznice biti puštane u prodaju postepeno.

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

Donaruma: "Plakao sam od tuge"

Najveći gubitak u istoriji Premijer lige

Vico Zeljković nakon Italije poslao jasnu poruku

Koliko je BiH zaradila plasmanom na Svjetsko prvenstvo

